Crans-Montana: Στις φλόγες το μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας της Πρωτοχρονιάς

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής στο αυτοσχέδιο μνημείο που είχε στηθεί στο Crans-Montana, στη μνήμη των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς της Πρωτοχρονιάς.

Η αστυνομία εκτιμά ότι η νέα εστία άναψε πιθανότατα από κεριά που είχαν μείνει αναμμένα.

Το σημείο μνήμης, γεμάτο λουλούδια, κεριά και μηνύματα συλλυπητηρίων, είχε δημιουργηθεί κοντά στο μπαρ Le Constellation, όπου την 1η Ιανουαρίου έχασαν τη ζωή τους 41 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 115, στην πλειονότητά τους έφηβοι και νεαροί ενήλικες. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, αν και αρκετά αντικείμενα του μνημείου υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί της Κυριακής. Χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, το μέτωπο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ωστόσο, αρκετά αντικείμενα μνήμης υπέστησαν ζημιές.

Από τις φλόγες διασώθηκε το βιβλίο συλλυπητηρίων, στο οποίο επισκέπτες είχαν καταγράψει μηνύματα τις τελευταίες πέντε εβδομάδες. Το μνημείο καλυπτόταν από λευκό προστατευτικό σκέπαστρο, το οποίο, όπως έδειξαν εικόνες της δημόσιας τηλεόρασης RTS, υπέστη σοβαρές φθορές στο επάνω μέρος.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς στο μνημείο, το οποίο είχε αρχικά τοποθετηθεί μπροστά από το καμένο μπαρ και πρόσφατα είχε μετακινηθεί λίγα μέτρα πιο μακριά. Όπως ανέφερε, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε κοντά στα κεριά που βρίσκονταν σε τραπέζι στο κέντρο του χώρου, ενώ αποκλείεται η εμπλοκή τρίτων.

Η έρευνα για τη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς παραμένει σε εξέλιξη. Οι ερευνητές θεωρούν ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν μπουκάλια σαμπάνιας με σπινθηροβόλα πυροτεχνήματα σηκώθηκαν πολύ κοντά στην οροφή του κατάμεστου μπαρ και άναψαν το ηχομονωτικό αφρώδες υλικό. Το γαλλικό ζευγάρι που συνιδιοκτητούσε το κατάστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης ερευνώνται και ο υπεύθυνος δημόσιας ασφάλειας της Crans-Montana, καθώς και πρώην αξιωματικός πυρασφάλειας, καθώς το μπαρ δεν είχε υποβληθεί στους υποχρεωτικούς ετήσιους ελέγχους πυρασφάλειας από το 2019.

Η νέα αυτή φωτιά προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι εξέφρασαν αγανάκτηση για τη διαχείριση του χώρου μνήμης. «Τι να πει κανείς; Είναι ευθύνη του δήμου να διασφαλίσει ότι ένα μνημείο είναι ασφαλές», έγραψε σε ανάρτησή της μητέρα 16χρονου θύματος, σχολιάζοντας το περιστατικό.

