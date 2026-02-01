Ελβετία: Στους 41 οι νεκροί από τη φωτιά στο Crans-Montana

Οι αρχές της Ελβετίας ανακοίνωσαν την Κυριακή πως ένας πολυτραυματίας από τη φωτιά στο κέντρο νυχτερινής διασκέδασης στο Crans-Montana, κατέληξε, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα 41.

«Ένας 18χρονος Ελβετός υπήκοος πέθανε σε νοσοκομείο της Ζυρίχης στις 31 Ιανουαρίου», ανακοίνωσε η εισαγγελέας του καντονιού του Βαλαί, σε δήλωσή της στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά στο μπαρ Constellation την 1η Ιανουαρίου 2026 έχει πλέον ανέλθει σε 41», πρόσθεσε.

Ελβετία: Αντιδράσεις για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του μπαρ στο Crans-Montana

Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις, σε θεσμικούς και μη φορείς, έχει προκαλέσει η αποφυλάκιση του Ζακ Μορέτι, ενός εκ των ιδιοκτητών του κλαμπ στο Crans-Montana, όπου ξημερώματα Πρωτοχρονιάς εκδηλώθηκε φωτιά, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 41 άνθρωποι.

Ο Ιταλός πρέσβης στην Ελβετία Τζαν Λορέντσο Κορνάντο εξέφρασε στις δικαστικές αρχές την έντονη αγανάκτηση της χώρας του.

Παράλληλα, σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη από τις ελβετικές δικαστικές αρχές «παρά την μεγάλη σοβαρότητα του αδικήματος για το οποίο φέρεται να ευθύνεται ο Μορέτι, τις βαριές ευθύνες, τον συνεχιζόμενο κίνδυνο φυγής και τον σαφή κίνδυνο αλλοίωσης των αποδεικτικών στοιχείων σε βάρος του».

Σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, «η απόφαση αυτή πληγώνει και πάλι τις οικογένειες των θυμάτων του Crans-Montana και όσων συνεχίζουν να βρίσκονται στο νοσοκομείο».

«Όλη η Ιταλία υψώνει την φωνή της και ζητά να λάμψουν η δικαιοσύνη και η αλήθεια. Ζητά, λίγο μετά την τραγωδία αυτή, να ληφθούν μέτρα που να χαρακτηρίζονται από σεβασμό, τα οποία να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τον πόνο και τις προσδοκίες των οικογενειών των θυμάτων», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση Μελόνι κάλεσε στην Ρώμη τον Ιταλό πρέσβη στην Ελβετία για να συμφωνηθούν περαιτέρω κινήσεις και πρωτοβουλίες.