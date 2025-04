Coachella 2025: Η επιστροφή της Lady Gaga για ένα φαντασμαγορικό show στην έρημο

Το βράδυ της Παρασκευής, η Lady Gaga επέστρεψε στο headliner του Coachella, δίνοντας ένα φαντασμαγορικό show στους εκατοντάδες θαυμαστές της.

Παρά τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν την πρώτη ημέρα του φεστιβάλ Coachella 2025 στην Καλιφόρνια, με τους επισκέπτες να καταγγέλλουν «πολύωρη αναμονή» και «κακή διαχείριση», η Lady Gaga επέστρεψε με ένα μοναδικό act που όπως φαίνεται «αποζημίωσε» το κοινό.

«Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου» προλόγισε πριν από την έναρξη του «Bloody Mary» η δημοφιλής καλλιτέχνιδα, χαρίζοντας στο κοινό του κατάμεστου Ίντιο της Καλιφόρνια, ένα μοναδικό act.

Lady Gaga closes her headlining #Coachella set with ‘Bad Romance.’ pic.twitter.com/ekeVqixvH5 — Pop Base (@PopBase) April 12, 2025

LADY GAGA REFERENCING HERSELF AT COACHELLA#GAGACHELLA pic.twitter.com/7Cby34JjlL — DⱯYVI | MⱯYHEM 🖤 (@dayvisxxn) April 12, 2025

Lady Gaga’s 2025 Coachella performance has been named the best-ever performance in Coachella history. #GAGACHELLA pic.twitter.com/VWdrzPZ8yk — Pop Stuff (@ThePopStuff) April 12, 2025

Lady Gaga Coachella full performance - this is PEAK GAGA pic.twitter.com/8mNISkP2hp — ɢʀᴇʏ☆ (@soykevingrey) April 12, 2025

Μάλιστα μεταξύ άλλων, με αφορμή το νέο της άλμπουμ «Mayhem», η Lady Gaga δημιούργησε στο stage μια ολόκληρη φαντασίωση με μάγισσες και βασίλισσες, σε ένα «διεστραμμένο» φωτεινό και ταυτόχρονα σκοτεινό παραμύθι, μεταφέροντας κυριολεκτικά μια νύχτα «ποπ θεάτρου» στην έρημο.

lady gaga didn’t headline coachella. she reimagined it. the direction, the operatic arrangements, the theatricality, the vocals, the architecture, the costumes, the light design. wagnerian in ambition, pop in language, divine in execution. pic.twitter.com/ar6EeSFyYg — mons†er reactions (@LMonsterReacts) April 12, 2025

I don’t know about you all but Lady Gaga performance deserves ALL kind of nominations in the world cause WTF IS THIS#Coachella #Coachella2025 pic.twitter.com/BK0o4noIAH — 𝐃𝐞𝐧 (@Invisblechains) April 12, 2025

LADY GAGA I AM SO GAY FOR YOU #coachella pic.twitter.com/TqPN6qkRwX — elina ୨୧ sabrinaween (@chappeIlsgf) April 12, 2025

Όσοι βρέθηκαν στο Ίντιο και βίωσαν από κοντά αυτή την εμπειρία κατέκλεισαν τα social media με φωτογραφίες και βίντεο από τη βραδιά. «Η αλήθεια είναι ότι είμαστε όλοι ένα. Σας αγαπώ τόσο πολύ», ανέφερε σε άλλο σημείο η ποπ σταρ με το κοινό να την αποθεώνει.