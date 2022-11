Η Γκρέτα Τούνμπεργκ έγραψε νέο βιβλίο για το Κλίμα και κάποιοι την επικρίνουν για τη χάρτινη έκδοση

Ένα νέο βιβλίο υπογράφει η ακτιβίστρια για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ με τον τίτλο «The Climate Book» όπου κεντρικό θέμα είναι η κλιματική κρίση.

«Θέλω να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα μου για να μοιραστώ την πραγματικότητα της κλιματικής κρίσης, να κοινοποιήσω το πώς αλλάζει ο κόσμος και τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Γι' αυτό δημιούργησα αυτό το βιβλίο», έγραψε πρόσφατα στο Twitter. Βέβαια, όπως ανέφερε, για την ολοκλήρωση του βιβλίου συνέδραμαν πάνω από 100 άτομα: από επιστήμονες και ακτιβιστές μέχρι συγγραφείς.

«Θέλω να στείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές για την ανεκτίμητη τεχνογνωσία και τις ιστορίες σας, καθώς και σε όλους όσους έκαναν αυτό το έργο δυνατό! Και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους φανταστικούς μου συντάκτες Κλόε Κάρενς και Κρίστοφερ Ρίτσαρντς», έγραψε. Σύμφωνα με την ίδια, τα χρήματα από τα έσοδα του βιβλίου θα πάνε σε φιλανθρωπίες.

I want to send a massive thank you to all the contributors for your invaluable expertise and stories, as well as to everyone who made this possible! And a special thanks to my fantastic editors Chloe Currens and Cristopher Richards. 4/4

Η ιστορικός της επιστήμης, Ναόμι Ορσέκες γράφει στο βιβλίο με σφοδρότητα για «την ιστορία της άρνησης και της συσκότισης της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων», ενώ υπάρχουν επίσης συνεισφορές από την κλιματολόγο Κέιτ Μάρβελ και τον συγγραφέα Αμίταβ Γκος.

Πάντως, το βιβλίο έχει ήδη βρεθεί στο στόχαστρο επικριτών, με αφορμή τη χάρτινη έκδοση. Το έργο που ξεπερνά τις 400 σελίδες πωλείται τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε απτή μορφή με αποτέλεσμα ορισμένοι χρήστες στα σχόλια της ανάρτησης να αναρωτιούνται πόσα δέντρα χρειάστηκε να κοπούν για να δημιουργηθεί.

Hypocrisy at it's best, and she is never called out. How many trees to make this book, the glue, the ink, the electric (from maybe fossil fuel). What is the carbon footprint on this (shipping, flights etc), when she could have given it as an ebook. Staggering!!!