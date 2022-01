Η Cheslie Kryst, που κέρδισε το 2019 τον διαγωνισμό ομορφιάς Miss USA και ρεπόρτερ ψυχαγωγικής εκπομπής, πέθανε σε ηλικία 30 ετών.

Σύμφωνα με τις αρχές, η πρώην Μις Αμερική πήδηξε από τον 29ο όροφο ενός ουρανοξύστη 60 ορόφων στο κέντρο του Μανχάταν γύρω στις 7.15 π.μ. και βρέθηκε νεκρή στο καλυμμένο με χιόνι πεζοδρόμιο.

Η 30χρονη διέμενε στον 9ο όροφο, αλλά μάρτυρες την είδαν τελευταία φορά μόνη σε μια βεράντα στον 29ο όροφο, σύμφωνα με την New York Post.

Η τελευταία ανάρτηση της Cheslie στο Instagram. Λίγες ώρες πριν πεθάνει δημοσίευσε μία φωτογραφία της, γράφοντας: «Αυτή η μέρα να σου φέρει ανάπαυση και ειρήνη».

Η οικογένειά της επιβεβαίωσε τον θάνατό της με μια λιτή ανακοίνωση.

«Συντετριμμένοι ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας Cheslie. Το φως της ήταν αυτό που ενέπνευσε άλλους σε όλο τον κόσμο με την ομορφιά και τη δύναμή της. Ενσάρκωσε την αγάπη και υπηρέτησε τους άλλους, είτε μέσω της δουλειάς της ως δικηγόρος που αγωνίζεται για την δικαιοσύνη, ως Miss USA και ως ρεπόρτερ στο Extra. Αλλά κυρίως ως κόρη, αδερφή, φίλη, μέντορας και συνάδελφος», είπε η οικογένειά της.

Σύμφωνα με πηγές της New York Post, η Kryst άφησε ένα σημείωμα, όπου έλεγε ότι αφήνει τα πάντα στη μητέρα της, πρώην διαγωνιζόμενη καλλιστείων επίσης, η οποία είχε στεφθεί Mrs. North Carolina το 2002. Το σημείωμα δεν ανέφερε κίνητρο για τις ενέργειες της Kryst, ανέφεραν πηγές.

«Όχι μόνο όμορφη αλλά και έξυπνη- ήταν δικηγόρος», σχολίασε αστυνομική πηγή. «Είχε μία ζωή που όλοι θα ζήλευαν... Είναι τόσο θλιβερό».

Η Kryst, πρώην αθλήτρια και δικηγόρος από την Βόρεια Καρολίνα, κέρδισε τον διαγωνισμό Miss USA τον Μάιο του 2019 και συμμετείχε στον διαγωνισμό Miss Universe την ίδια χρονιά.

Έλαβε τρία πτυχία από δύο πανεπιστήμια και προσπάθησε να βοηθήσει στη μεταρρύθμιση του συστήματος δικαιοσύνης της Αμερικής, ενώ εργάστηκε δωρεάν για να βοηθήσει κρατούμενους που μπορεί να είχαν καταδικαστεί άδικα ώστε να λάβουν μειωμένες ποινές.

Η στέψη της ως Miss USA υπήρξε κάτι παραπάνω από προσωπικό θρίαμβο αφού για πρώτη φορά, τρεις μαύρες γυναίκες στέφθηκαν Miss USA, Miss Teen USA και Miss America.

Με τις Kaliegh Garris (Miss Teen USA) και Zozibini Tunzi (Miss Universe) μίλησαν το 2019 στο Good Morning America για το ιστορικό επίτευγμα, με την Kryst να λέει ότι «κατέρριψαν φραγμούς» αν και εμφανίστηκε απογοητευμένη από την άποψη ορισμένων για την επιτυχία τους.

«Σχολιάζουν στα social media και λένε, "Γιατί μιλάμε για τη φυλή σας; Είστε απλώς τέσσερις, καταπληκτικές γυναίκες". Και απαντάω, "Ναι, είμαστε τέσσερις καταπληκτικές γυναίκες, αλλά υπήρξε εποχή που κυριολεκτικά δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει!"», σημείωσε τότε.

In 2019 a historic five major pageant crowns were held by Black women.



That’s when we were introduced to lawyer turned beauty queen Cheslie Kryst who won the title of Miss USA.



Today Cheslie age 30, was found to have jumped to her death from the balcony of her NYC apartment. pic.twitter.com/uOerkfeFpg