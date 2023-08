Cardi B: Σε δημοπρασία το μικρόφωνο που πέταξε σε θεατή

Σε δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό θα πουληθεί τελικά το μικρόφωνο που πέταξε η Cardi B σε θεατή.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας «The Wave», που παρείχε τον εξοπλισμό στη συναυλία, καταχώρησε το μικρόφωνο που πέταξε η Cardi B σε μια αγγελία στο eBay αναφέροντας πως το 100% των εσόδων θα διατεθεί σε δύο φιλανθρωπικές οργανώσεις, τη Friendship Circle Las Vegas και την Wounded Warrior Project.

Οι προσφορές έχουν φτάσει ήδη τα 90.000 δολάρια, με τη δημοπρασία να λήγει στις 8 Αυγούστου.

The microphone Cardi B threw at an audience member has been put up for sale on eBay by the owner of the production company, with proceeds going to charity. pic.twitter.com/ff5UbXzJ93