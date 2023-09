Burning Man: Πάνω από 70.000 άτομα αποκλείστηκαν στο φεστιβάλ λόγω πλημμύρας

Περισσότεροι από 70.000 συμμετέχοντες στο φεστιβάλ Burning Man της Νεβάδα έχουν αποκλειστεί λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που προκάλεσαν πλημμύρα και λάσπες.

Τα άτομα που βρίσκονταν στην έρημο Μπλάκροκ για την πραγματοποίηση του Burning Man έλαβαν εντολή να εξοικονομήσουν τρόφιμα, νερό και καύσιμα, αν και προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί ελλείψεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ κατεγράφη και ένας θάνατος ο οποίος είναι επί του παρόντος υπό διερεύνηση.

Tens of thousands of participants in the world-famous Burning Man festival are stuck in the Black Rock Desert in Nevada due to downpours - CNN. pic.twitter.com/kE6SXtqFXy

Υπεύθυνοι του φεστιβάλ δήλωσαν ότι το έδαφος είναι εξαιρετικά υγρό και λασπωμένο, και ως εκ τούτου τα οχήματα των συμμετεχόντων δεν θα μπορούν να απομακρυνθούν για μέρες.

Ωστόσο, στην περιοχή έχουν καταφθάσει κάποια λεωφορεία τα οποία μπορούν να μεταφέρουν κόσμο αν αυτός μπορεί να τα προσεγγίσει με τα πόδια. Επίσης, το φεστιβάλ ανέφερε ότι προσπαθεί να διαμορφώσει το wifi ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό όσο το δυνατόν περισσότεροι.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω φεστιβάλ είχε εξαρχής απασχολήσει τα πρωτοσέλιδα καθώς ακτιβιστές για το κλίμα προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διεξαγωγή του λόγω του αποτυπώματος άνθρακα που θα άφηνε, αλλά και της γενικότερης μόλυνσης στην περιοχή.

Το Burning Man προσελκύει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται για τη μουσική αλλά και να χορέψουν με κόστος 575 δολάρια ανά άτομο για ένα κανονικό εισιτήριο.

#UPDATE: Burners are leaving behind the camps and trash. It will be a big environmental cleanup crisis in the days to come

Credit @tai_mahaul



