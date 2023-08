Φλόριντα: Δύο νεκροί, χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα- Λόγω του τυφώνα Idalia

Ο τυφώνας Idalia, κατηγορίας 3, προκάλεσε τεράστιες ζημιές στην Φλόριντα ενώ πολλές κομητείες εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εντολή εκκένωσης από το βράδυ της Τετάρτης.

Αν και περισσότεροι από 40.000 εργαζόμενους στην ηλεκτροδότηση της Φλόριντα βρίσκονταν σε ετοιμότητα για να αποκαταστήσουν τις βλάβες μόλις περάσει ο τυφώνας Idalia, περισσότεροι από 225.000 άνθρωποι παραμένουν δίχως ρεύμα, ενώ άλλοι 230.000 κάτοικοι ήταν στο σκοτάδι στη Τζόρτζια.

Την ίδια ώρα, αναμένονται πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές και σε αρκετά τμήματα της Τζόρτζια, καθώς και στη Νότια Καρολίνα και τη Βόρεια Καρολίνα, εφόσον ο τυφώνας Idalia προχωρά σήμερα κατά μήκος των νοτιοανατολικών ακτών των ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων αναγκών στη Φλόριντα δήλωσαν ότι το Πέρι, μια ιστορική πόλη 7.000 κατοίκων νοτιοανατολικά του Ταλαχάσι, ήταν ένα από τα μέρη που επλήγησαν σοβαρά. Ο τυφώνας έριξε τα καλώδια ηλεκτροδότησης στην πόλη και κατέστρεψε καταστήματα στο κέντρο της, όπου πολλές επιχειρήσεις είχαν πιάσει φωτιά.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η καταιγίδα είναι «ακόμη πολύ επικίνδυνη». Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις δήλωσε ότι η πολιτεία επικεντρώνεται τώρα κυρίως στις προσπάθειες ανάκαμψης. «Εξακολουθούμε να αξιολογούμε τι συνέβη στα μέρη που επλήγησαν», δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο τυφώνας Idalia είναι ο ισχυρότερος που έπληξε το συγκεκριμένο τμήμα της Φλόριντα τα τελευταία 100 και πλέον χρόνια.

Tropical Storm Idalia descended on the Carolinas on its way out to the Atlantic Ocean on Thursday, leaving a trail of flooding and destruction throughout the Southeast that stretched back to its landfall as a hurricane in Florida. https://t.co/tAK13mqeR0