Βρετανός υπουργός για τις φωτιές: Θα πήγαινα για διακοπές στη Ρόδο, θα πάω στην Εύβοια

Την στήριξή του στη χώρα μας και στον ελληνικό τουρισμό εξέφρασε Βρετανός υπουργός παρά τις φωτιές και υπογράμμισε ότι είναι ασφαλές το ταξίδι στην Ελλάδα.

Ο Βρετανός υπουργός Μάικλ Γκόουβ παρά τις φωτιές στη Ρόδο που ακόμη εξελίσσονται σε πολλά μέτωπα, δήλωσε πως προτίθεται να κάνει διακοπές σε ελληνικό νησί, καθώς υποστηρίζει ότι τα ταξίδια στην περιοχή είναι ασφαλή παρά τις εικόνες των τελευταίων ημερών. Ο Γκόουβ, υπουργός Στέγασης και Διακρατικών Σχέσεων, λέει ότι οι Βρετανοί πολίτες πρέπει να ακολουθήσουν τις συμβουλές του Foreign Office σχετικά με τα ταξίδια στη Ρόδο, ενώ αποκαλύπτει ότι ο ίδιος έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει στην Εύβοια την επόμενη εβδομάδα.

Οι δηλώσεις του Βρετανού υπουργού έρχονται την ώρα που εντείνεται η πίεση στο Foreign Office να αλλάξει την κατηγοριοποίηση της πυρόπληκτης Ρόδου, ώστε να μπορέσουν οι Βρετανοί τουρίστες να διεκδικήσουν οικονομικές αποζημιώσεις μέσω της ταξιδιωτικής τους ασφάλισης.

«Πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική κυβέρνηση στην αντιμετώπιση της κατάστασης στη Ρόδο. Η καρδιά μου συμπαραστέκεται σε όσους έχουν πληγεί. Αλλά νομίζω ότι η συμβουλή είναι σαφής. Αν ακολουθήσετε τις συμβουλές του υπουργείου Εξωτερικών, είναι ασφαλές», δήλωσε ο υπουργός.

Ο υπουργός, ο οποίος ανέφερε ότι πιστεύει ότι οι ταξιδιωτικές εταιρείες είχαν συμπεριφερθεί υπεύθυνα, δήλωσε στο Times Radio: «Νομίζω ότι είναι γεγονός ότι οι πυρκαγιές περιορίστηκαν σε ένα μέρος του νησιού». Επίσης αποκάλυψε ότι ο ίδιος σχεδιάζει να κάνει διακοπές στην Εύβοια την επόμενη εβδομάδα, λέγοντας στο Sky News: «Στην πραγματικότητα, πρόκειται να πάω διακοπές, Θεού θέλοντος, στην Ελλάδα σε λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα, όχι στη Ρόδο αλλά σε ένα άλλο νησί και ανυπομονώ να πάω».

