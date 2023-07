Φωτιές: Εντοπίστηκε απανθρακωμένος στην Κάρυστο- Καίγονται σπίτια σε Ρόδο και Κέρκυρα

Άνιση είναι η μάχη με τις φλόγες με τις φωτιές ανά την επικράτεια να συνεχίζονται και τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη Ρόδο και στην Κέρκυρα.

Συνολικά 53 φωτιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων «οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πυροσβεστική. «Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών. Οι σημαντικότερες από αυτές εξελίσσονται σε Ρόδο και Κέρκυρα», σημειώνει η πυροσβεστική.

Σοβαρές καταστροφές σε Γεννάδι και Μαλώνα καταγράφονται όσον αφορά στην εξέλιξη της φωτιάς στη Ρόδο. Το rodiaki.gr αναφέρει πως κινδύνεψε πολύ σοβαρά να καεί δημοτικό σχολείο στο Γεννάδι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ η φωτιά διέσχισε 7 χλμ από το Βαθύ στο Γεννάδι, σε λιγότερο από μία ώρα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι αναζωπυρώσεις που εκδηλώθηκαν κυρίως στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού έλαβαν διαστάσεις, γι’ αυτό το λόγο εκδόθηκαν τρία μηνύματα από το 112 για εκκένωση των οικισμών Βάτι, Πλημμύρι και Λαχανιά καθώς και Γεννάδι προς ασφαλή κατεύθυνση. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως κάηκαν σπίτια στο χωριό Γεννάδι και οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. Στη Μαλώνα δίνεται μεγάλη μάχη να μην γίνει το ίδιο.

A close-up view of #Ροδος🇬🇷 #Rhodes in #Greece🇬🇷



Yesterday, #Copernicus #Sentinel3🇪🇺🛰️captured this false-colour image of the island, with the burn scar visible in brown



According to @CopernicusEMS' latest delineation map, an area of 13,312 ha has burned pic.twitter.com/NYo9OUr12x