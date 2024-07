Βρετανία: Ιστορική νίκη Εργατικών μετά από 14 χρόνια: «Αλλάξατε τη χώρα μας», είπε ο Στάρμερ

Μία ιστορική νίκη πέτυχαν - όπως προβλεπόταν - οι Εργατικοί στη Βρετανία, αφού επιστρέφουν στην εξουσία μετά από 14 χρόνια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το κόμμα των Εργατικών αναμένεται να κερδίσει 405 έδρες τελικά, την ώρα που οι Συντηρητικοί εκτιμάται πως θα φτάσουν τις 156.

Απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του στο κέντρο του Λονδίνου, ο Κιρ Στάρμερ είπε: «Ειλικρινά σας ευχαριστώ - αλλάξατε τη χώρα μας». Περίπου στις 5 τα ξημερώματα, επισημοποιήθηκε η νίκη του, αφού τότε οι Εργατικοί ανακοινώθηκε πως συγκέντρωσαν τις απαιτούμενες 326 έδρες για να κερδίσουν τις γενικές εκλογές. «Μια εντολή σαν αυτή έρχεται με μεγάλη ευθύνη», πρόσθεσε ο Στάρμερ. Είπε ακόμα ότι το καθήκον μιας κυβέρνησης Εργατικών δεν είναι «τίποτα λιγότερο από την ανανέωση των ιδεών που κρατούν τη χώρα μας ενωμένη».

BREAKING: It is official - the Labour Party has won a majority in the House of Commons and will form the next government.



Sir Keir Starmer has won the magic number of 326 seats and will become the country's next prime minister.#GeneralElection2024 https://t.co/xItZsH7tea pic.twitter.com/RhJwNTDq3j