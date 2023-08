Βρετανία: Χάος στα αεροδρόμια λόγω «τεχνικού προβλήματος»- Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων

Ένα «τεχνικό πρόβλημα» που προέκυψε με τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια στη Βρετανίας έχει προκαλέσει χάος με καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS) της Βρετανίας ανακοίνωσε πως «αντιμετωπίζουμε αυτήν την ώρα τεχνικό πρόβλημα και θέσαμε σε εφαρμογή περιορισμούς στη ροή της κυκλοφορίας για να διατηρηθεί η ασφάλεια. Μηχανικοί εργάζονται για να βρουν και να διορθώσουν το πρόβλημα». Ο εκπρόσωπος της NATS, τόνισε ότι δεν έχει κλείσει ο βρετανικός εναέριος χώρος.

Σε νεώτερη ανακοίνωση, η NATS τόνισε ότι το πρόβλημα έχει επίπτωση στη δυνατότητά της να επεξεργάζεται αυτόματα σχέδια πτήσης: «Έως ότου οι μηχανικοί μας επιλύσουν το πρόβλημα, τα σχέδια πτήσης εισάγονται χειροκίνητα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε με τον ίδιο όγκο. Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες αναζητούν όλες τις πιθανές λύσεις για να διορθώσουν το πρόβλημα το ταχύτερο δυνατόν».

Νωρίτερα η σκωτσέζικη αεροπορική εταιρεία Loganair ανέφερε σε ανάρτησή της στο X, ότι σημειώθηκε βλάβη στο δίκτυο των συστημάτων υπολογιστών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία, προειδοποιώντας ότι μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις στις διεθνείς πτήσεις.

Στο μεταξύ, διοικήσεις αεροδρομίων όπως του Μάντσεστερ και του Στάνστεντ του Λονδίνου προειδοποίησαν για πιθανά προβλήματα σε πτήσεις. Άλλα αεροδρόμια όπως του Λούτον του Λονδίνου και του Μπέρμιγχαμ ανέφεραν ότι εργάζονται για να κατανοήσουν τον αντίκτυπο του προβλήματος και το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου μπορούν να επανέλθουν οι κανονικές λειτουργίες Παράλληλα, η British Airways τόνισε επίσης ότι συνεργάζεται στενά με την NATS για να κατανοήσει την έκταση του προβλήματος.

UK airports, including London Heathrow, appear to be significantly limiting departures. Arrivals continue. All of our most tracked flights right now are London arrivals. https://t.co/O2JPQVue1u pic.twitter.com/4Cmrsg0F1d

Τις τελευταίες ώρες, πολλοί επιβάτες με αναρτήσεις τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι παραμένουν μέσα σε αεροπλάνα στους διαδρόμους προσγείωσης - απογείωσης ή σε κτίρια του αεροδρομίου, στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Ισραήλ και αλλού, περιμένοντας να αναχωρήσουν σε μια μέρα αιχμής λόγω δημόσιας αργίας σήμερα σε μέρη της Βρετανίας.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν μέσα σε αεροπλάνο καθηλωμένο στον διάδρομο προσαπογείωσης με προορισμό τη Βουδαπέστη είπε ότι ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες για ενδεχόμενη καθυστέρηση 8-12 ωρών.

The UK's National Air Traffic Services (NATS) say they have "identified and remedied" the technical issue affecting its flight planning system this morning.



They advise customers to contact their airline for up-to-date flight information. https://t.co/Zi9S9Xxvad



📺 Sky 501 pic.twitter.com/YEWcgmgJnw