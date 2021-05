Ένα παιδί σκοτώθηκε και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά, σε μια έκρηξη από διαρροή αερίου, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στο Χέισαμ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν δύο σπίτια. «Επιχειρούμε στο σημείο μιας έκρηξης, πιθανόν από διαρροή αερίου (…), η οποία προκάλεσε την κατάρρευση δύο σπιτιών, ενώ προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ένα τρίτο», ανέφερε η αστυνομία του Λάνκασιρ, η οποία κλήθηκε στην περιοχή στις 02.40 τοπική ώρα.

We are currently dealing with an incident on Mallowdale Avenue, Heysham. We have 10 fire engines in attendance and we are working with partners at the scene.