Ένας κύκνος, με μία κάλτσα από το ράμφος του έως και τη μέση του λαιμού του, εντοπίστηκε στη Βρετανία με τις αρχές να κάνουν λόγο για μία «απερίσκεπτη φάρσα» που θα μπορούσε να οδηγήσει στον θάνατό του.

Η αστυνομία πιστεύει πως η κάλτσα «φορέθηκε» σκόπιμα στον κύκνο. Αν δεν είχε αφαιρεθεί από το ζώο, που βρέθηκε στο Λίνκολν, στα Ανατολικά Μίντλαντς, αυτό θα μπορούσε να πεθάνει, είτε από πείνα, είτε από ασφυξία. Η αστυνομία, σε συνεργασία με την Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη της Βίας προς τα Ζώα, έκανε έκκληση για μάρτυρες.

We are investigating after someone deliberatly placed a sock on this poor Swan's head in the Coulson Rd area, Lincoln, on 2/5. @Swan_Rescue came to its aid. We are working with the @RSPCA_official to locate the culprit. Call 101, 21000242297 https://t.co/HtqM8A5NsL pic.twitter.com/zR6X0DLqxI