Βρετανία: Άνδρας που θεωρούνταν νεκρός εμφανίστηκε ζωντανός σε αστυνομικό τμήμα

Τρεις γυναίκες και δύο άνδρες είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για τη δολοφονία του

Βρετανία: Άνδρας που θεωρούνταν νεκρός εμφανίστηκε ζωντανός σε αστυνομικό τμήμα
Φωτ: Pixabay
Ένας 51χρονος που είχε εξαφανιστεί το 2020 στη βόρεια Βρετανία εμφανίστηκε ζωντανός σε αστυνομικό τμήμα, λίγες ημέρες αφότου η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι εκτιμούσε πως είχε δολοφονηθεί και είχε προχωρήσει σε πέντε συλλήψεις.

Η αστυνομία του West Yorkshire ανακοίνωσε ότι ο Ismail Ali παρουσιάστηκε την Τετάρτη δηλώνοντας ότι είναι «ασφαλής και καλά στην υγεία του». Η οικογένειά του ενημερώθηκε και ο ίδιος βρίσκεται υπό προστασία μέχρι να ολοκληρωθούν έλεγχοι για τις συνθήκες της εξαφάνισής του.

Η υπόθεση είχε πάρει νέα τροπή νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν οι αρχές δήλωσαν ότι υπήρχαν ενδείξεις πως ο Ali ήταν νεκρός και ότι ενδέχεται να είχε δολοφονηθεί. Τρεις γυναίκες και δύο άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία, ενώ έγιναν έρευνες σε τρία σπίτια και κατασχέθηκε σημαντικό χρηματικό ποσό.

Μετά την εμφάνιση του Ali, η αστυνομία δήλωσε ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και εξακολουθούν να ερευνώνται για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχουν ποινικά σκέλη που σχετίζονται με την εξαφάνισή του ή πώς συνδέονται τα ευρήματα με τις συλλήψεις.

Ο Ali εργαζόταν σε κατάστημα στο Μπράντφορντ, πόλη κοντά στο Λιντς, και εθεάθη τελευταία φορά τον Μάιο του 2020 στον χώρο εργασίας του. Η αστυνομία είχε εκδώσει επανειλημμένα εκκλήσεις για πληροφορίες τα τελευταία χρόνια, λέγοντας ότι η οικογένειά του ανησυχούσε για την ασφάλειά του.

Την τωρινή του εμφάνιση ακολούθησε νέα ανακοίνωση της αστυνομίας, στην οποία αναφέρεται ότι «γίνονται προσπάθειες να διευκρινιστούν οι συνθήκες της εξαφάνισής του και ο λόγος που δεν είχε επικοινωνήσει με συγγενείς και αρχές επί πέντε χρόνια».

Με πληροφορίες από Guardian


 

