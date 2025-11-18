Βρετανία: Απαγορεύεται η μεταπώληση εισιτηρίων με κέρδος – Σαρωτικό κυβερνητικό μέτρο κατά των touts

Η βρετανική κυβέρνηση προχωρά σε πλήρη απαγόρευση της μεταπώλησης εισιτηρίων σε τιμή υψηλότερη από την αρχική, σε μια μεγάλη «εκκαθάριση» που στοχεύει στους επαγγελματίες μεταπωλητές και στις πλατφόρμες όπως οι Viagogo και StubHub, αποκαλύπτει ο Guardian.

Οι υπουργοί είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέπεται ένα περιθώριο κέρδους έως 30%. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει οποιαδήποτε μεταπώληση πάνω από την αρχική τιμή αγοράς, τόσο από επαγγελματίες «touts» όσο και από ιδιώτες.

Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται την Τετάρτη — λίγες ημέρες μετά την ανοιχτή επιστολή δεκάδων διεθνών καλλιτεχνών (Radiohead, Dua Lipa, Coldplay) που ζητούσαν να μπει τέλος στο «τοξικό» φαινόμενο.

Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο

Καμία πώληση πάνω από την αρχική τιμή: Οι μεταπωλητές θα μπορούν να ζητούν μόνο όσα πλήρωσαν για το εισιτήριο.

Περιορισμός των προμηθειών των πλατφορμών, ώστε να μην αντισταθμίζουν τα χαμένα κέρδη ανεβάζοντας τεχνητά τα fees.

Ευθύνη στις πλατφόρμες: Οι εταιρείες θα είναι νομικά υπόλογες αν οι πωλητές παραβιάζουν τον νόμο.

Ισχύ και στα social media: Η ρύθμιση καλύπτει και τις πωλήσεις μέσω Facebook, Instagram ή άλλων δικτύων.

Απαγόρευση «μαϊμού» εισιτηρίων και speculative selling: Πρακτικές όπου touts πωλούν εισιτήρια που δεν έχουν ακόμη στην κατοχή τους.

Δεν θα υπάρξει σύστημα αδειοδότησης για τις πλατφόρμες, όμως το νέο καθεστώς αναμένεται να επιβλέπεται από την Competition and Markets Authority.

Τι οδήγησε στην απόφαση

Τα τελευταία χρόνια, η μαζική αισχροκέρδεια στις πλατφόρμες μεταπώλησης έχει εξοργίσει καλλιτέχνες και κοινό. Μεγάλα ονόματα όπως οι Ed Sheeran και Pixies έχουν μιλήσει δημόσια κατά του «παράνομου παρασκηνίου» των εισιτηρίων.

Ενδεικτικά:

Εισιτήρια για τις συναυλίες των Oasis στο Wembley έφτασαν τα 4.442 λίρες.

Εισιτήριο Coldplay στο Wembley είχε φτάσει τις 814 λίρες.

Το πιο ακραίο παράδειγμα: εισιτήριο στο φεστιβάλ All Points East εμφανίστηκε στο Viagogo για 114.666 λίρες.

Η ζημία για τους καταναλωτές υπολογίζεται στα 145 εκατ. λίρες τον χρόνο.

Τι σημαίνει για τις πλατφόρμες

Η απαγόρευση ίσως αλλάξει ριζικά την αγορά. Πλατφόρμες όπως οι Viagogo και StubHub ίσως θεωρήσουν ότι το επιχειρηματικό τους μοντέλο δεν μπορεί να λειτουργήσει στη Βρετανία χωρίς τα μεγάλα περιθώρια κέρδους από τους touts.

Ήδη, η μετοχή της StubHub Holdings στις ΗΠΑ έπεσε 10% μετά τη διαρροή της είδησης.

Αντίθετα, πλατφόρμες που λειτουργούν σε τιμή κόστους, όπως το Twickets, αναμένεται να ενισχυθούν.

Η κυβέρνηση δεν σχολίασε επίσημα, ωστόσο η ανακοίνωση θεωρείται ειλημμένη.

