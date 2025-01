Βρετανία: «Το 1,5 πέθανε» έγραψαν με μπογιά ακτιβίστριες στον τάφο του Δαρβίνου

Με μπογιά λέρωσαν σήμερα με μπογιά τον τάφο του Βρετανού φυσιοδίφη Κάρολου Δαρβίνου στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στο Λονδίνο, ακτιβίστριες της οργάνωσης Just Stop Oil κατά της κλιματικής αλλαγής.

Ακτιβιστές της Just Stop Oil έχουν πραγματοποιήσει αριθμό προβεβλημένων διαμαρτυριών στη Βρετανία, μεταξύ άλλων διακόπτοντας αθλητικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις, λερώνοντας με μπογιά το κτίριο της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Λονδίνο και ρίχνοντας σούπα σε πίνακες του Βαν Γκογκ.

Αυτή τη φορά, οι ακτιβίστριες έγραψαν με πορτοκαλί μπογιά «Το 1,5 πέθανε» πάνω στη λευκή μαρμάρινη επιφάνεια της ταφόπλακας. Πρόκειται για αναφορά στην πρόσφατη είδηση ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες υπερέβησαν κατά το 2024 για πρώτη φορά τον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα επίπεδα της εποχής πριν από τη βιομηχανική επανάσταση.

«Ξεπεράσαμε το όριο του 1,5 βαθμού που υποτίθεται ότι θα μας κρατούσε ασφαλείς», είπε μία από τις ακτιβίστριες. «Ο Δαρβίνος θα στριφογύριζε στον τάφο του, αν ήξερε ότι βρισκόμαστε στη μέση της έκτης μαζικής εξαφάνισης των ειδών».

🚨 BREAKING: JUST STOP OIL PAINT CHARLES DARWIN'S GRAVE



🔥 This action follows the news on Friday that the world has smashed through the "safe" 1.5 degrees of warming limit agreed by world leaders.



☠️ 1.5 is dead. What will you do next? https://t.co/2pIZ8Kl0DF pic.twitter.com/MaHEfCqHIE