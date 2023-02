Βραζιλία: Τουλάχιστον 65 οι νεκροί από τις πλημμύρες- Ανάμεσά τους 19 παιδιά

Τουλάχιστον 65 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 2.400 έμειναν άστεγοι από τις πλημμύρες που έπληξαν τη νοτιοανατολική Βραζιλία τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τις αρχές του Σάο Πάολο, μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί 17 γυναίκες, 21 άνδρες και 19 παιδιά. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η ποσότητα του νερού που έπεσε μέσα σε 24 ώρες στο Σαν Σεμπαστιάν, ξεπέρασε τα 680 χιλιοστά βροχής.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, πρόκειται για ποσότητα διπλάσια από τον μηνιαίο μέσο όρο βροχόπτωσης στην περιοχή και τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε οποιαδήποτε τοποθεσία της Βραζιλίας στην ιστορία.

Μετά τον εντοπισμό χθες Κυριακή το απόγευμα του πτώματος του 65ου θύματος, τα σωστικά συνεργεία έβαλαν τέλος στις έρευνες στη συνοικία Βίλα Σαΐ στο Σαν Σεμπαστιάν, την περιοχή που υπέστη το σκληρότερο χτύπημα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο Globo News, που επικαλέστηκε πηγές προσκείμενες στην πολιτική προστασία.

