Βραζιλία: «Ασυνήθιστος καύσωνας» πλήττει το Ρίο ντε Τζανέιρο λίγο πριν από το διάσημο καρναβάλι

Ένας ασυνήθιστος καύσωνας, ακόμα για τις περιοχές με τροπικό κλίμα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, πλήττει τους κατοίκους του Ρίο ντε Τζανέιρο και τους τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη λίγο πριν από το διάσημο καρναβάλι της.

Το μεσημέρι τοπική ώρα, η μητρόπολη των 6 εκατομμυρίων κατοίκων άγγιξε για πρώτη φορά την τέταρτη βαθμίδα, από συνολικά 5, του συναγερμού για καύσωνα, όπως τις έχουν ορίσει οι δημοτικές αρχές. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Ιούνιο και βασίζεται στο επίπεδο της θερμοκρασίας και το ποσοστό υγρασίας, η 4η βαθμίδα χαρακτηρίζεται από έναν «δείκτη πολύ υψηλής θερμοκρασίας», από 40- 44 βαθμούς Κελσίου, που αναμένεται να διατηρηθεί «για τουλάχιστον τρεις συναπτές ημέρες».

Βάσει του πρωτοκόλλου της δημοτικής αρχής, οι αρχές πρέπει να διαθέσουν για τους πολίτες αίθουσες με κλιματισμό και να εγκαταστήσουν σταθμούς διανομής νερού. Ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Πάες, απέκλεισε χθες το ενδεχόμενο να ακυρωθούν οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού (28η Φεβρουαρίου-8η Μαρτίου), που προσελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες και προσφέρουν εκατομμύρια δολάρια στην οικονομία.

Η πολιτεία του Σάο Πάολο, νότια από εκείνη του Ρίο, τέθηκε επίσης σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας του πρώτου κύματος ζέστης της χρονιάς, με τον υδράργυρο να προσεγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Πολλές περιοχές της Βραζιλίας πλήττονται από ένα κύμα ζέστης και οι παραλίες ήταν κατάμεστες από κόσμο αυτό το Σαββατοκύριακο στο Ρίο, ιδίως στην Κοπακαμπάνα, όπου μία από τις γνωστότερες σχολές σάμπα του καρναβαλιού, η Beija-Flor, ματαίωσε την πρόβα της παρέλασής της, που είχε προγραμματιστεί για χθες.

New #heatwave in Rio Grande do Sul, #Brazil , where, according to @metsul , on Feb. 4 there was the highest temperature officially recorded in 115 years of data. The #Copernicus #Sentinel3 Land Surface Temperature (not Air) Map on Feb. 3 shows extreme values. #ClimateEmergency pic.twitter.com/BZuQ2Gf4EQ

The current heatwave in central-eastern Brazil is likely to continue through the rest of week 📈



Temperatures will be up to 10 degrees Celsius above average, with max temperatures into the low 40s Celsius 🌡️



Humidity will also be high, exacerbating the oppressiveness of the… pic.twitter.com/LgMPcfGgmn