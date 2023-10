Βραβείο Ζαχάροφ: Τιμήθηκε μετά θάνατον η Μαχσά Αμινί και το κίνημα γυναικών του Ιράν

Με το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης τιμήθηκε σήμερα μετά θάνατον η Μαχσά Αμινί, καθώς και το κίνημα «Γυναίκα Ζωή Ελευθερία», από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το γυναικείο κίνημα «Woman Life Freedom» γεννήθηκε μετά τη δολοφονία της Μαχσά Αμινί από την ιρανική αστυνομία ηθών και πυροδότησε εξέγερση των γυναικών στο Ιράν, με αποτέλεσμα την αιματηρή καταστολή τους.

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε: «Στις 16 Σεπτεμβρίου ήταν η πρώτη επέτειος της δολοφονίας της Μαχσά Αμινί στο Ιράν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέκεται περήφανα στο πλευρό όσων γενναία και ασυμβίβαστα συνεχίζουν να αγωνίζονται για την ισότητα, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία στο Ιράν.

Στεκόμαστε στο πλευρό εκείνων που, ακόμη και από τη φυλακή, συνεχίζουν να κρατούν ζωντανές τις Γυναίκες, τη Ζωή και την Ελευθερία. Επιλέγοντας τους για το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης 2023, το Κοινοβούλιο αυτό μνημονεύει τον αγώνα τους και συνεχίζει να τιμά όλους όσοι έχουν πληρώσει το απόλυτο τίμημα για την ελευθερία.»

Η Μαχσά Αμινί ήταν 22χρονη Κούρδισσα από το Ιράν, που συνελήφθη από την αστυνομία στην Τεχεράνη στις 13 Σεπτεμβρίου 2022 κατηγορούμενη ότι παρέβη τους αυστηρούς νόμους του Ιράν περί σεμνότητας και πέθανε σε νοσοκομείο της Τεχεράνης τρεις ημέρες αργότερα, μετά από σωματική κακοποίηση που υπέστη κατά τη διάρκεια της κράτησής της.

Jina Mahsa Amini and the Woman, Life, Freedom Movenment in Iran have been awarded the European Parliament’s 2023 Sakharov Prize for Freedom of Thought.



For Women, for Life, for Freedom. pic.twitter.com/59CyYHluWH