Βοσνία: Τουλάχιστον 10 νεκροί έπειτα από φωτιά σε οίκο ευγηρίας

Φωτιά ξέσπασε σε γηροκομείο στη βορειοανατολική Βοσνία-Ερζεγοβίνη με τουλάχιστον 10 ανθρώπους να πεθαίνουν και είκοσι να τραυματίζονται, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο γηροκομείο της πόλης Τούζλα, ξεκινώντας από τον έβδομο όροφο λίγο μετά τις 20:45 (τοπική ώρα).

Περίπου είκοσι άτομα διακομίστηκαν σε ιατρικό κέντρο για νοσηλεία, ανάμεσά τους πυροσβέστες, αστυνομικοί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι και τρόφιμοι του ιδρύματος, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Αν και τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, ο πρωθυπουργός Νέρμιν Νίκσιτς έκανε λόγο για μια «καταστροφή τεράστιων διαστάσεων».

Gori Dom penzionera u Tuzli. Za sada nema podataka o žrtvama. Video: https://t.co/5Ttiicd2nZ pic.twitter.com/EsOCTTyEUv — Istraga.ba (@IstragaB) November 4, 2025

Najmanje 10 mrtvih u požaru u Domu penzionera u Tuzli, a još oko 20 ljudi je povređenohttps://t.co/axN4mgt0OP



📷Reuters pic.twitter.com/sdoglN1Ga1 — BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) November 5, 2025

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δέκα τρόφιμοι του γηροκομείου έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά», ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας.

Μία από τις τροφίμους του γηροκομείου, που διέμενε στον τρίτο όροφο, περιέγραψε πως ξυπνήσε από έναν ήχο «σαν σπάσιμο».

«Κοίταξα έξω από το παράθυρο και είδα φλεγόμενα αντικείμενα να πέφτουν από πάνω. Βγήκα τρέχοντας στον διάδρομο. Στους πάνω ορόφους μένουν άτομα καθηλωμένα στο κρεβάτι», δήλωσε στο BHRT.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν φλόγες να ξεπηδούν από τα παράθυρα των ανώτερων ορόφων του γηροκομείου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Πανεπιστημιακού Κλινικού Κέντρου της Τούζλα, αρκετοί ασθενείς νοσηλεύονται με δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, τρεις εκ των οποίων βρίσκονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από BBC