Βόρεια Μακεδονία: Πέθανε ο διαχειριστής του κλαμπ όπου ξέσπασε η φωτιά - Στους 60 οι νεκροί

Κατέληξε ένας ακόμη άνθρωπος που τραυματίστηκε σοβαρά από τη φωτιά που ξέσπασε στις 16 Μαρτίου σε νυχτερινό κλαμπ της πόλης Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία.

Αυτό σημαίνει πως ο αριθμός των θυμάτων ανεβαίνει στους 60, εκ των οποίων έξι ήταν ανήλικοι.

Ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας, Άρμπεν Ταραβάρι δήλωσε ότι ο ασθενής που κατέληξε, νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα σε νοσοκομείο στη Λιθουανία και τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε δραστικά. Το θύμα ήταν ο διαχειριστής του νυχτερινού κέντρου στο οποίο ξέσπασε η πυρκαγιά.

Το υπουργείο Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας ανέφερε πως σε νοσοκομεία του εξωτερικού νοσηλεύονται ακόμη 79 τραυματίες από την πυρκαγιά στο Κότσανι, οι τέσσερις εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση, ενώ σε νοσοκομεία των Σκοπίων νοσηλεύονται ακόμη 15 τραυματίες.

Οι εισαγγελικές Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας έχουν ασκήσει ποινική δίωξη εις βάρος 34 ατόμων που φέρονται να έχουν εμπλοκή στη λειτουργία του μοιραίου κλαμπ, το οποίο λειτουργούσε με πλαστογραφημένη άδεια και δεν τηρούσε τις προδιαγραφές ασφαλείας.

