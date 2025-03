Βόρεια Μακεδονία: Νέα μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας για τους 59 νεκρούς - «Τα κέρδη σας, οι ζωές μας»

Νέα, μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια στη Βόρεια Μακεδονία για το τραγικό συμβάν με τους 59 νεκρούς στο Κότσανι.

Περίπου 10.000 άτομα συμμετείχαν το βράδυ της Δευτέρας (24/3), αψηφώντας τη βροχή, σε πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο των Σκοπίων, ζητώντας την απόδοση ευθυνών σε όλους όσοι εμπλέκονται στην παράνομη λειτουργία του νυχτερινού κλαμπ Pulse στην πόλη Κότσανι, όπου τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου 59 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στην κεντρική πλατεία των Σκοπίων, όπου άφησαν λουλούδια και άναψαν κεριά στη μνήμη των νεκρών και από εκεί κατευθύνθηκαν μπροστά από νοσοκομείο στο κέντρο της πόλης, όπου χειροκρότησαν και απέδωσαν τα εύσημα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την φροντίδα τραυματιών από την πυρκαγιά στο νυχτερινό κλαμπ του Κότσανι.

Η πορεία κατέληξε μπροστά από το κυβερνητικό μέγαρο στα Σκόπια, όπου οι διαδηλωτές τήρησαν σιγή 16 λεπτών στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας και ζήτησαν από την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει όλα τα έγγραφα από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, με τα οποία επιτρεπόταν η παράνομη λειτουργία του νυχτερινού κλαμπ στο Κότσανι, τα τελευταία χρόνια.

Η πορεία, η οποία ξεκίνησε ακριβώς στις 18:59 τοπική ώρα προκειμένου να γίνει υπενθύμιση στα 59 θύματα της τραγωδίας στο Κότσανι, ολοκληρώθηκε ειρηνικά, χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.

Την πορεία διοργάνωσε πρωτοβουλία πολιτών που ονομάζεται «Ποιος είναι ο επόμενος;» και η οποία υποστηρίζει πως μια σειρά τραγικών δυστυχημάτων που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια στη Βόρεια Μακεδονία είναι συνέπεια της μεγάλης διαφθοράς στη χώρα.

Οι διαδηλωτές στην κορυφή της πορείας κρατούσαν ένα μεγάλο πανό στο οποίο αναγραφόταν: «Το σύστημα είναι το επόμενο», ενώ φώναζαν συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη για τα θύματα», «Δολοφόνοι, δολοφόνοι» και «Τα κέρδη σας, οι ζωές μας».

«Περιμένουμε να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι συνδέονται με την τραγωδία στο Κότσανι. Όμως όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε όλους όσοι εμπλέκονται και σε προηγούμενες τραγωδίες στη χώρα, προκειμένου αυτοί να λογοδοτήσουν, με διαφανείς διαδικασίες, ενώπιον της δικαιοσύνης και της κοινής γνώμης», δήλωσε η εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας πολιτών, Μιλένα Γιάνεφσκα.

Οι οργανωτές είχαν αναγγείλει ότι απαγορεύονται οποιαδήποτε κομματικά σύμβολα στην πορεία καθώς, όπως είπαν, πρόκειται για κοινωνικό κίνημα διαμαρτυρίας που δεν ταυτίζεται με καμία πολιτική παράταξη.

Η αποψινή ήταν η δεύτερη διαδήλωση στα Σκόπια, μετά από εκείνη της περασμένης Τρίτης (18/06) σχετικά με το τραγικό δυστύχημα στο Κότσανι. Παρόμοιες διαμαρτυρίες για το τραγικό συμβάν στο Κότσανι έγιναν σήμερα και σε άλλες πόλεις της χώρας, με καθολικό αίτημα την απονομή δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση της εκτεταμένης διαφθοράς στη χώρα.

