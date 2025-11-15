Βόρεια Μακεδονία: Χιλιάδες ζητούν δικαιοσύνη για τους 63 νεκρούς της πυρκαγιάς στο κλαμπ Pulse

Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν το Σάββατο στα Σκόπια ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο νυχτερινό κέντρο Pulse στην πόλη Κότσανι, όπου έχασαν τη ζωή τους 63 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 200.

Η φωτιά ξέσπασε στις 16 Μαρτίου, όταν πυροτεχνικό εφέ προκάλεσε φλόγες που τύλιξαν την οροφή του κατάμεστου χώρου. Ακολούθησε πανικός και ποδοπάτημα, καθώς το κλαμπ δεν διέθετε επαρκείς εξόδους διαφυγής. Οι περισσότεροι θαμώνες ήταν νέοι άνθρωποι.

Συγγενείς των νεκρών, ντυμένοι στα μαύρα, κατευθύνθηκαν προς το Ποινικό Δικαστήριο των Σκοπίων κρατώντας φωτογραφίες των παιδιών και των φίλων τους. Πολλοί γονείς κατήγγειλαν ότι η τραγωδία οφείλεται σε διαφθορά και σε κατάφωρες παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας, επισημαίνοντας πως το κλαμπ λειτουργούσε με λανθασμένη άδεια και σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές.

«Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος προς τη δικαιοσύνη θα είναι μακρύς και δύσκολος», ανέφεραν οι οικογένειες σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. «Είμαστε έτοιμοι να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στο μεγαλύτερο κακό, τη διαφθορά που στέρησε τα παιδιά μας».

Στο εδώλιο ιδιοκτήτης, σεκιούριτι, πρώην δήμαρχοι και κρατικοί λειτουργοί

Η εισαγγελία έχει απαγγείλει κατηγορίες σε 34 άτομα, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, προσωπικό ασφαλείας, πρώην δήμαρχοι του Κότσανι, επιθεωρητές, δημόσιοι υπάλληλοι και δύο πρώην υπουργοί Οικονομίας. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και τρεις εταιρείες. Όλοι κατηγορούνται για «σοβαρά εγκλήματα κατά της δημόσιας ασφάλειας» και αντιμετωπίζουν ποινές έως δέκα ετών.

Η υπόθεση έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της συστηματικής διαφθοράς στη Βόρεια Μακεδονία. Η χώρα βρίσκεται στην 88η θέση του δείκτη αντίληψης διαφθοράς της Transparency International, μία από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.

Οι πρακτικές δωροδοκίας για παρακάμψεις στους ελέγχους ασφαλείας και στις διαδικασίες αδειοδότησης αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η αδυναμία αντιμετώπισης της διαφθοράς αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την ενταξιακή πορεία της χώρας, η οποία παραμένει υποψήφια προς ένταξη από το 2005.

Με πληροφορίες από Associated Press

