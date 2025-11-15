ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βόρεια Μακεδονία: Χιλιάδες ζητούν δικαιοσύνη για τους 63 νεκρούς της πυρκαγιάς στο κλαμπ Pulse

Συγγενείς των νεκρών, ντυμένοι στα μαύρα, κατευθύνθηκαν προς το Ποινικό Δικαστήριο των Σκοπίων κρατώντας φωτογραφίες των παιδιών και των φίλων τους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βόρεια Μακεδονία: Χιλιάδες ζητούν δικαιοσύνη για τους 63 νεκρούς της πυρκαγιάς στο κλαμπ Pulse Facebook Twitter
Φωτ: EPA
0

Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν το Σάββατο στα Σκόπια ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο νυχτερινό κέντρο Pulse στην πόλη Κότσανι, όπου έχασαν τη ζωή τους 63 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 200.

Η φωτιά ξέσπασε στις 16 Μαρτίου, όταν πυροτεχνικό εφέ προκάλεσε φλόγες που τύλιξαν την οροφή του κατάμεστου χώρου. Ακολούθησε πανικός και ποδοπάτημα, καθώς το κλαμπ δεν διέθετε επαρκείς εξόδους διαφυγής. Οι περισσότεροι θαμώνες ήταν νέοι άνθρωποι.

Συγγενείς των νεκρών, ντυμένοι στα μαύρα, κατευθύνθηκαν προς το Ποινικό Δικαστήριο των Σκοπίων κρατώντας φωτογραφίες των παιδιών και των φίλων τους. Πολλοί γονείς κατήγγειλαν ότι η τραγωδία οφείλεται σε διαφθορά και σε κατάφωρες παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας, επισημαίνοντας πως το κλαμπ λειτουργούσε με λανθασμένη άδεια και σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές.

Βόρεια Μακεδονία: Χιλιάδες ζητούν δικαιοσύνη για τους 63 νεκρούς της πυρκαγιάς στο κλαμπ Pulse Facebook Twitter
Φωτ: EPA

«Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος προς τη δικαιοσύνη θα είναι μακρύς και δύσκολος», ανέφεραν οι οικογένειες σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα. «Είμαστε έτοιμοι να σταθούμε ενωμένοι απέναντι στο μεγαλύτερο κακό, τη διαφθορά που στέρησε τα παιδιά μας».

Στο εδώλιο ιδιοκτήτης, σεκιούριτι, πρώην δήμαρχοι και κρατικοί λειτουργοί

Η εισαγγελία έχει απαγγείλει κατηγορίες σε 34 άτομα, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, προσωπικό ασφαλείας, πρώην δήμαρχοι του Κότσανι, επιθεωρητές, δημόσιοι υπάλληλοι και δύο πρώην υπουργοί Οικονομίας. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται και τρεις εταιρείες. Όλοι κατηγορούνται για «σοβαρά εγκλήματα κατά της δημόσιας ασφάλειας» και αντιμετωπίζουν ποινές έως δέκα ετών.

Η υπόθεση έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της συστηματικής διαφθοράς στη Βόρεια Μακεδονία. Η χώρα βρίσκεται στην 88η θέση του δείκτη αντίληψης διαφθοράς της Transparency International, μία από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.

Βόρεια Μακεδονία: Χιλιάδες ζητούν δικαιοσύνη για τους 63 νεκρούς της πυρκαγιάς στο κλαμπ Pulse Facebook Twitter
Φωτ: EPA

Οι πρακτικές δωροδοκίας για παρακάμψεις στους ελέγχους ασφαλείας και στις διαδικασίες αδειοδότησης αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η αδυναμία αντιμετώπισης της διαφθοράς αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την ενταξιακή πορεία της χώρας, η οποία παραμένει υποψήφια προς ένταξη από το 2005.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Διεθνή / Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινά η δίκη για τη φονική φωτιά στο Κότσανι με τους 63 νεκρούς

Στις 19 Νοεμβρίου αρχίζει η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ του Κότσανι στη Βόρεια Μακεδονία, όπου 63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - Συνολικά 37 άτομα κατηγορούνται, ανάμεσά τους πρώην αξιωματούχοι
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αξιωματούχος ΟΗΕ: «Το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εμποδίζοντας τη βοήθεια στη Γάζα»

Διεθνή / Αξιωματούχος ΟΗΕ: «Το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εμποδίζοντας τη βοήθεια στη Γάζα»

«Τα αποθέματά μας θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρου του πληθυσμού για περίπου τρεις μήνες, αλλά παραμένουν εκτός της Γάζας», δήλωσε ανώτερο στέλεχος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ «σχεδόν αποφάσισε» για τη Βενεζουέλα – Αεροπλανοφόρο και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή

Διεθνή / Ο Τραμπ «σχεδόν αποφάσισε» για τη Βενεζουέλα – Αεροπλανοφόρο και 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες στην περιοχή

Ο Νικολάς Μαδούρο έχει θέσει τις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας σε ύψιστο συναγερμό, ενώ δυτικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ αναφέρουν ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τις ακριβείς προθέσεις της Ουάσιγκτον
LIFO NEWSROOM
Joyce Carol Oates: Η κορυφαία Αμερικανίδα συγγραφέας αποδόμησε τον Μασκ χωρίς να τον κατονομάσει

Διεθνή / Joyce Carol Oates: Η κορυφαία Αμερικανίδα συγγραφέας αποδόμησε τον Μασκ χωρίς να τον κατονομάσει

Ο Μασκ αντέδρασε οργισμένα στις αιχμές της Oates, αποκαλώντας τις «ψεύτικες» και τη συγγραφέα «κακεντρεχή», ενώ υποβάθμισε και το έργο της με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.
LIFO NEWSROOM
ΓΙΑ ΣΚ - «Beast Land»: Ο MrBeast εγκαινίασε θεματικό πάρκο στη Σαουδική Αραβία

Διεθνή / «Beast Land»: Ο MrBeast εγκαινίασε θεματικό πάρκο στη Σαουδική Αραβία

Η κίνηση εντάσσεται στη Vision 2030 του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που στοχεύει στη διαφοροποίηση της οικονομίας από το πετρέλαιο και στον πλήρη μετασχηματισμό της σαουδαραβικής κοινωνίας
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Άντριου: O πραγματικός λόγος πίσω από την απόφαση να εγκαταλείψει το Royal Lodge

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου: O πραγματικός λόγος πίσω από την απόφαση να εγκαταλείψει το Royal Lodge

Τι είναι αυτό που πραγματικά τον έπεισε να εγκαταλείψει επιτέλους το Royal Lodge, την ώρα που υπήρχαν πολλαπλές οικογενειακές και πολιτικές πιέσεις και ο ίδιος θεωρούσε ότι μια δημόσια αποχώρηση θα μπορούσε να εκληφθεί ως παραδοχή ενοχής
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θα διατάξει έρευνα για τις φερόμενες σχέσεις Έπσταϊν και Κλίντον

Διεθνή / Ο Τραμπ θα διατάξει έρευνα για τις φερόμενες σχέσεις Έπσταϊν και Κλίντον

«Ο Έπσταϊν ήταν Δημοκρατικός, και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών...Όλοι ξέρουν για αυτόν. Μην χάνετε τον χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να διοικήσω!», έγραψε σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ
LIFO NEWSROOM
 
 