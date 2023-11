Bloomberg: Ο Σαμ Άλτμαν προσλαμβάνεται από την Microsoft

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του Σαμ Άλτμαν και η νεότερη ενημέρωση από το Bloomberg αναφέρει πως προσλαμβάνεται από την Microsoft.

O Σαμ Άλτμαν, για τον οποίον το διοικητικό συμβούλιο της OpenAl ενημέρωσε τους εργαζόμενους της εταιρείας πως δεν θα επιστρέψει στη θέση του, θα αναλάβει ηγετική θέση στην Microsoft. Όπως αναφέρει το Bloomberg, η Microsoft Corp. ανακοίνωσε ότι ο Σαμ Άλτμαν θα ηγηθεί της νέας εσωτερικής ομάδας τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού μετά την απομάκρυνση από την OpenAI. Στόχος της πρόσληψης είναι η προσπάθεια να ενισχυθούν τα σχέδια της Microsoft για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Ο Γκρεγκ Μπρόκμαν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου και συνιδρυτής της OpenAI, ο οποίος επίσης αποχώρησε από την εταιρεία την περασμένη εβδομάδα, θα πλαισιώσει τον Άλτμαν και η Microsoft «θα κινηθεί γρήγορα για να τους παράσχει τους πόρους που απαιτούνται για την επιτυχία τους», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας με έδρα το Ρέντμοντ της Ουάσινγκτον, Σάτια Ναντέλα, σε ανάρτησή του στο LinkedIn νωρίς σήμερα. Σε μια άλλη ανάρτηση στο X, πρώην Twitter, ο Ναντέλα δήλωσε ότι ο Άλτμαν θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος της νέας εσωτερικής ομάδας.

I’m super excited to have you join as CEO of this new group, Sam, setting a new pace for innovation. We’ve learned a lot over the years about how to give founders and innovators space to build independent identities and cultures within Microsoft, including GitHub, Mojang Studios,…