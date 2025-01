Βίντεο του Al Jazeera δείχνει τον αρχηγό της Χαμάς Σινουάρ να περιφέρεται μεταμφιεσμένος στη Γάζα

Ένα νέο βίντεο που δείχνει τον αποθανόντα ηγέτη της Χαμάς, Γιάχια Σινουάρ, να περιφέρεται στη νότια Γάζα με το κεφάλι του καλυμμένο με κάποιο είδος κουβέρτας ήρθε πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Εμφανιζόμενος σαν τον Γκάνταλφ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, το νέο βίντεο υποτίθεται ότι απεικονίζει τον ηγέτη της Χαμάς να περιπλανιέται σε διαλυμένες και ασφυκτικά χτισμένες γειτονιές με τον Ισραηλινό Στρατό. Στο βίντεο υποτίθεται ότι απεικονίζεται ο Σινουάρ να μάχεται απευθείας ενάντια στις ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ μέχρι τέλους. Αυτό απέχει αρκετά από την αλήθεια.

Το νέο υλικό είναι μέρος της σειράς ντοκιμαντέρ – What is Hidden is Greater – που μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι του Κατάρ, Al Jazeera. Καθώς ο Σινουάρ περιπλανιόταν στη νότια Γάζα με τον τρόπο που έκανε όπως φαίνεται στο βίντεο, δεν ξεκαθαρίζεται ο λόγος για τον οποίο ήταν ντυμένος με τον τρόπο που ήταν. Σύμφωνα με μια έκθεση, υποτίθεται ότι ήταν μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένο πολίτη και έτσι μπόρεσε να πλησιάσει περιοχές όπου ήταν παρόντες οι Ισραηλινοί στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένου ενός τανκ.

