Βιετνάμ: Τουλάχιστον 3 νεκροί μετά το πέρασμα του τυφώνα Κατζίκι

Η καταιγίδα κατέστρεψε σχεδόν 7.000 σπίτια, πλημμύρισε 28.800 εκτάρια ορυζώνων και έριξε 18.000 δέντρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης

Βιετνάμ: Τουλάχιστον 3 νεκροί μετά το πέρασμα του τυφώνα Κατζίκι
Φωτογραφία: EPA
Ο τυφώνας Κατζίκι σκότωσε τουλάχιστον τρία άτομα και τραυμάτισε άλλα 10 στο Βιετνάμ, ανακοίνωσαν οι αρχές την Τρίτη, προειδοποιώντας ότι οι σφοδρές βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η καταιγίδα κατέστρεψε σχεδόν 7.000 σπίτια, πλημμύρισε 28.800 εκτάρια ορυζώνων και έριξε 18.000 δέντρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Επίσης κατέστρεψε 331 κολόνες ηλεκτροδότησης, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στις επαρχίες Ταν Χόα, Νγκε Άν, Χα Τινχ, Τάι Νγκουγιέν και Φου Θο. Οι δρόμοι στην πρωτεύουσα Ανόι πλημμύρισαν σοβαρά καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις το πρωί της Τρίτης παρέλυσαν την κυκλοφορία. Αυτοκίνητα φαίνονταν βυθισμένα μέχρι τις οροφές τους στο νερό.

Τα νερά της πλημμύρας περικύκλωσαν επίσης κατοικημένες περιοχές της πόλης, η οποία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει την επόμενη εβδομάδα τη μεγαλύτερη παρέλαση για την Εθνική Ημέρα των τελευταίων δεκαετιών, γιορτάζοντας την 80ή επέτειο από την ίδρυσή της.

Βίντεο σε κρατικά μέσα έδειξαν ότι τα νερά της Δυτικής Λίμνης (West Lake), της μεγαλύτερης λίμνης στο Ανόι, υπερχείλισαν, ενώ η βροχή συνεχιζόταν.

Πολλά χωριά στην επαρχία Μπακ Νιν αποκόπηκαν επίσης λόγω των πλημμυρών, σύμφωνα με κρατικά μέσα. Αφού έφτασε στη βόρεια κεντρική ακτογραμμή του Βιετνάμ το απόγευμα της Δευτέρας, ο τυφώνας εξασθένησε καθώς κινήθηκε προς το Λάος το πρωί της Τρίτης, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι η βροχόπτωση θα συνεχιστεί σε διάφορες περιοχές του βόρειου Βιετνάμ, με ορισμένες να δέχονται έως και 150 χιλιοστά (6 ίντσες) μέσα σε έξι ώρες, με πιθανό κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Πριν πλήξει το Βιετνάμ, ο τυφώνας Κατζίκι είχε περάσει ξυστά από τις νότιες ακτές του κινεζικού νησιού Χαϊνάν την Κυριακή, αναγκάζοντας την πόλη Σάνια στο νησί να κλείσει τις επιχειρήσεις και τα δημόσια μέσα μεταφοράς.

Με πληροφορίες από Reuters

