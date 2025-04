Βιβλία στην «πυρά»: Αυτοί είναι 10 τίτλοι που λογοκρίνονται περισσότερο στις ΗΠΑ

Η λογοκρισία στις αμερικανικές βιβλιοθήκες δεν είναι πλέον αποτέλεσμα μεμονωμένων ενστάσεων από γονείς ή πολίτες, αλλά πίεσης από οργανωμένες ομάδες και εκλεγμένους αξιωματούχους, σύμφωνα με νέα έκθεση της Αμερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών (ALA).

Στην ετήσια έκθεσή της για την κατάσταση των βιβλιοθηκών, η ALA καταγράφει ότι πάνω από το 70% των προσπαθειών απαγόρευσης βιβλίων το 2024 προήλθαν από οργανωμένες προσπάθειες και όχι από μεμονωμένα άτομα. Αντίθετα, μόλις το 16% των αιτημάτων προήλθε από γονείς.

«Πολλές από τις προκλήσεις αυτές βασίζονται σε λίστες που διανέμονται από ομάδες όπως οι Moms for Liberty», δήλωσε η Deborah Caldwell-Stone, επικεφαλής του Γραφείου για την Πνευματική Ελευθερία της ALA.

Οι «Moms for Liberty» είναι μια αμερικανική συντηρητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2021 και έχει αποκτήσει μεγάλη επιρροή σε τοπικό και πολιτειακό επίπεδο. Η ομάδα υποστηρίζει τη «γονεϊκή ελευθερία» στην εκπαίδευση και έχει πρωταγωνιστήσει σε καμπάνιες για την απομάκρυνση βιβλίων από σχολικές βιβλιοθήκες που θεωρεί ότι περιέχουν ακατάλληλο ή «ιδεολογικά φορτισμένο» περιεχόμενο. Επικριτές της κατηγορούν την οργάνωση ότι ενισχύει τη λογοκρισία και στοχοποιεί έργα που σχετίζονται με την LGBTQ+ κοινότητα, τον ρατσισμό και την ιστορική μνήμη.

MORE: Tiffany Justice and Tina Descovich, founders of Moms for Liberty, whose members campaign to sit on school boards, have been proactive in getting fiction books that discuss race and racism, slavery, sex and gender identity, banned from school shelves. pic.twitter.com/0OCbxq2Uk2