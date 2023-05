Σχολείο απαγόρευσε ποίημα της Αμάντα Γκόρμαν- Το είχε απαγγείλει στην ορκωμοσία του Μπάιντεν

Ένα διάσημο ποίημα που έγραψε η νεαρή ποιήτρια Αμάντα Γκλιρμαν και το απήγειλε στην ορκωμοσία του προέδρου Τζο Μπάιντεν απαγορεύτηκε σε σχολείο στο Μαϊάμι.

Το εν λόγω σχολείο στο Μαϊάμι περιόρισε την πρόσβαση των μικρότερων μαθητών του στο ποίημα της Αμάντα Γκόρμαν, το οποίο διαβάστηκε κατά την ορκωμοσία του προέδρου Τζο Μπάιντεν το 2021.

Ως δικαιολογία είπαν ότι δεν είναι κατάλληλο για τις μικρότερες ηλικίες, τουλάχιστον με βάση όσα υποστηρίζει μια οργάνωση που αντιτίθεται με τις απαγορεύσεις των βιβλίων στις ΗΠΑ.

Όλη η ιστορία ξεκίνησε γύρω στα τέλη Μαρτίου όταν μια μητέρα μαθητών, η Ντέιλι Σαλίνας, είχε ζητήσει την απόσυρση πέντε βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του σχολείου «Μπομπ Γκρέιαμ», ισχυριζόμενη ότι έκαναν «πολιτική κατήχηση» στα παιδιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης Florida Freedom to Read Project μεταξύ των βιβλίων αυτών ήταν και το ποίημα «Ο λόφος που ανεβαίνουμε», το οποίο είχε απαγγείλει η Αμάντα Γκόρμαν στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν. Η ποιήτρια, 22 ετών τότε, είχε προκαλέσει αίσθηση. Είχε ειπωθεί πως «Ο λόφος που ανεβαίνουμε» είχε ως στόχο να δώσει ένα μήνυμα ελπίδας και ενότητας σε μια διχασμένη χώρα. Γράφτηκε μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Το έργο της μετακινήθηκε στο τμήμα της βιβλιοθήκης του σχολείου που απευθύνεται σε μαθητές άνω των 11 ετών.

