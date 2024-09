Τα δημόσια σχολεία των ΗΠΑ απαγόρευσαν 10.000 βιβλία μέσα σε ένα χρόνο

Περισσότερα από 10.000 βιβλία απαγορεύτηκαν στα δημόσια σχολεία των ΗΠΑ κατά την περίοδο 2023-2024, σύμφωνα με έκθεση, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Η οργάνωση PEN America ανέφερε ότι οι απαγορεύσεις βιβλίων σχεδόν τριπλασιάστηκαν πανεθνικά, από 3.362 το προηγούμενο έτος.

Τουλάχιστον 13 τίτλοι απαγορεύτηκαν για πρώτη φορά, όπως το Roots του Άλεξ Χέιλι, που περιγράφει το ταξίδι ενός σκλάβου από την Αφρική στις ΗΠΑ, και το Go Tell It on the Mountain του Τζέιμς Μπόλντουιν, ένα αυτοβιογραφικό έργο που εκτυλίσσεται στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης.

Η PEN America, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση αφιερωμένη στην ελευθερία της έκφρασης, επισήμανε ότι περίπου 8.000 περιπτώσεις απαγορεύσεων σημειώθηκαν στη Φλόριντα και την Άιοβα, όπου ισχύουν νέοι νόμοι που στοχεύουν τα εκπαιδευτικά υλικά.

«Η νομοθεσία αυτών των πολιτειών έχει επιταχύνει τις απαγορεύσεις βιβλίων, επιτρέποντας την απομάκρυνση βιβλίων από τα σχολεία χωρίς τις δέουσες διαδικασίες», ανέφερε η οργάνωση. Στην Αϊόβα, νόμος του 2023 απαγορεύει υλικό που αφορά τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου πριν από την έβδομη τάξη, καθώς και βιβλία που περιέχουν σεξουαλικές σκηνές από τις βιβλιοθήκες και τάξεις των σχολείων.

Παρόμοιοι νόμοι έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες πολιτείες όπως η Γιούτα, η Νότια Καρολίνα και το Τενεσί, με την Γιούτα να έχει έναν από τους πιο ακραίους νόμους, όπου βιβλία αποσύρονται αν τρεις σχολικές περιφέρειες τα θεωρήσουν «ευαίσθητα».

Οι απαγορεύσεις επικεντρώνονται κυρίως σε βιβλία που αφορούν άτομα LGBTQ+ και ανθρώπους με διαφορετικό χρώμα δέρματος, με την PEN America να σημειώνει ότι η αύξηση περιλαμβάνει επίσης βιβλία για ρομαντικές σχέσεις, την σεξουαλική εμπειρία των γυναικών και την κακοποίηση.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Γιατί ο κόσμος συρρέει στις εκθέσεις βιβλίων και όχι στα βιβλιοπωλεία;