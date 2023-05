Beyonce: Η 11χρονη Blue Ivy ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε με τη μαμά της σαν επαγγελματίας

Η 11χρονη Blue Ivy ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε με την μητέρα της, Beyoncé, στην τελευταία της συναυλία στο Παρίσι, στο πλαίσιο της περιοδείας της Renaissance.

Ο Blue Ivy βγήκε στη σκηνή και έκανε ένα αρκετά απαιτητικό χορευτικό δίπλα στην Beyonce με την ίδια να ενθαρρύνει το κοινό να την χειροκροτήσουν.

Και το πλήθος ξέσπασε σε ζητωκραυγές.

Η Blue Ivy φόρεσε ασημένιο τοπ, μεταλιζέ παντελόνι και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου για να ταιριάζει με το οutfit της Beyonce.

Η Beyonce περήφανη περπατούσε στη σκηνή και φαινόταν να κοιτάζει πίσω την κόρη της, η οποία χόρευε σαν επαγγελματίας.

Την ίδια ώρα ο Jay-Z παρακολουθούσε από το κοινό καθώς η σύζυγος και η κόρη του έκλεβαν την παράσταση.

Όλοι δε, μίλησαν για την εκπληκτική ομοιότητα μαμάς και κόρης.

Η Blue Ivy είχε ανέβει και στο παρελθόν στη σκηνή πλάι στη μαμά της κατά τη διάρκεια ενός σόου στο Ντουμπάι στις αρχές του έτους, τότε στην πρώτη εμφάνιση της Beyonce μετά από πέντε χρόνια.

