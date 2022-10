Η κόρη της Beyonce πρόσφερε $80.000 για σκουλαρίκια σε δημοπρασία- και το έχει ξανακάνει

Η Blue Ivy, η 10χρονη κόρη των Beyonce και JAY-Z, παρακολούθησε το 2022 Wearable Art Gala στο Λος Άντζελες με τους διάσημους γονείς της και αγόρασε μάλιστα ένα ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια.

Η Blue Ivy σηκώθηκε περήφανα και πλειοδότησε πάνω από 80.000 δολάρια για ένα ζευγάρι σκουλαρίκια Lorraine Schwartz, τα οποία φορούσε η γιαγιά της και οικοδέσποινα της εκδήλωσης, Tina Knowles εκείνο το βράδυ. Στην παρουσίαση των σκουλαρικιών σημειωνόταν επίσης ότι τα κοσμήματα ανήκαν στο παρελθόν στην μητέρα της, Beyonce.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται να φοράει ένα μπλε outfit με ένα μαύρα γυαλιά ηλίου καθώς κουνάει το ταμπελάκι της- πάντα υπό την επίβλεψη των γονιών της. Τελικά, την ξεπέρασε η ιδρύτρια της Mielle Organics, Μονίκ Ροντρίγκεζ και τον σύζυγό της Μέλβιν, οι οποίοι έκαναν προσφορά 105.000 δολαρίων για τα σκουλαρίκια.

Keke Palmer, Tina Knowles, and Quinta Brunson react to Blue Ivy bidding higher than $80k at last night’s Wearable Art Gala auction. pic.twitter.com/ti4Elt6zqj