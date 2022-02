Η γερμανική πρωτεύουσα φωταγώγησε την Πύλη του Βρανδεμβούργου, το ορόσημο του Βερολίνου με μπλε και κίτρινο χρώμα, τα εθνικά χρώματα της Ουκρανίας, σε μια επίδειξη ενότητας με το Κίεβο καθώς βαθαίνει η κρίση με τη Ρωσία.

Και στο Παρίσι, οι αρχές φωταγώγησαν το Δημαρχείο, με τα ίδια χρώματα για να δείξουν επίσης την υποστήριξή τους.

Το Βερολίνο, το οποίο αντιπροσώπευε την πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου μέχρι την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989, στέλνει ένα σαφές μήνυμα για μια ελεύθερη και κυρίαρχη Ουκρανία, δήλωσε η κυβέρνησή του.



«Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Ουκρανίας, στους Βερολινέζους με ουκρανικές ρίζες, αλλά και στους Ρώσους που θέλουν ειρήνη στη Ρωσία και την Ουκρανία», δήλωσε η δήμαρχος του Βερολίνου Franziska Giffey.

«Αυτό που θέλουν όλοι δεν είναι τίποτα περισσότερο από το τέλος της κλιμάκωσης και μια ειρηνική διευθέτηση αυτής της απειλητικής σύγκρουσης», πρόσθεσε.

Η δήμαρχος του Παρισιού Anne Hidalgo, επίσης υποψήφια στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη πως «για άλλη μια φορά, το φάντασμα του πολέμου πλανάται στο κατώφλι της Ευρώπης».



Η Ουκρανία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης νωρίτερα σήμερα και είπε στους πολίτες της στη Ρωσία να αποχωρήσουν από τη χώρα, ενώ η Μόσχα άρχισε να εκκενώνει την πρεσβεία της στο Κίεβο καθώς αυξάνονται οι φόβοι για ρωσική στρατιωτική επίθεση.

Την ίδια ώρα τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδουν τα αμερικανικά Μέσα κάνουν λόγο για επικείμενη επίθεση της Ρωσίας μέσα στο επόμενο 48ωρο.

LIVE: The Paris town hall lights up with Ukraine's flag colors to show support for Ukrainians https://t.co/gwWvhWtfm3