ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βερολίνο: Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους σε διαδήλωση αλληλεγγύης για τη Γάζα

Οι διαδηλωτές ζήτησαν τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, τη διακοπή των γερμανικών εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ και την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βερολίνο: Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους σε διαδήλωση αλληλεγγύης με τη Γάζα Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Περίπου 50.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο στο κέντρο του Βερολίνου, εκφράζοντας αλληλεγγύη στους Παλαιστινίους και ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Παρόμοιες κινητοποιήσεις σημειώθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, με επίκεντρο την ανθρωπιστική κρίση που μαίνεται στη Γάζα.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα όπως «Free Palestine» και ζήτησαν τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, τη διακοπή των γερμανικών εξαγωγών όπλων προς το Ισραήλ και την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο dpa, οι κινητοποιήσεις είχαν και έντονο πολιτικό χαρακτήρα, με στόχο να πιέσουν την κυβέρνηση στο Βερολίνο να αναθεωρήσει τη στάση της.

Βερολίνο: Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους σε διαδήλωση αλληλεγγύης με τη Γάζα Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου

Η θέση της Γερμανίας ως προς τη Γάζα

Τον περασμένο μήνα, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι η Γερμανία «μέχρι νεωτέρας» δεν θα εγκρίνει εξαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Γάζα. Ωστόσο, η χώρα αντιτίθεται στην επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ.

Η Γερμανία θεωρείται ένας από τους πιο σταθερούς συμμάχους του Ισραήλ, με τη στάση αυτή να συνδέεται με το ιστορικό βάρος του Ολοκαυτώματος και τη μεταπολεμική πολιτική της που εστιάζει στην ασφάλεια του εβραϊκού κράτους και την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Αντιδιαδηλώσεις και επεισόδια

Την ίδια ημέρα, περίπου 100 άτομα συμμετείχαν σε ξεχωριστή συγκέντρωση υπέρ του Ισραήλ και «ενάντια σε κάθε μορφή αντισημιτισμού», σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό RBB. Καταγράφηκαν μεμονωμένα επεισόδια όταν οι δύο ομάδες βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση, χωρίς να είναι σαφές αν οι συμπλοκές έγιναν μεταξύ διαδηλωτών ή με την αστυνομία που επιχείρησε να τους χωρίσει.

Βερολίνο: Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους σε διαδήλωση αλληλεγγύης με τη Γάζα Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου

Για την επιτήρηση της πορείας στο Βερολίνο κινητοποιήθηκαν περίπου 1.800 αστυνομικοί.

Παράλληλα, στο Ντίσελντορφ αρκετές χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους με το σύνθημα «Δεν θα ξεχάσουμε τη Γάζα — Ελευθερία για την Παλαιστίνη και όλους τους καταπιεσμένους λαούς». Στη Γενεύη, περίπου 6.000 διαδηλωτές ζήτησαν τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με τη δημόσια ελβετική τηλεόραση SRF. 

Η σύγκρουση ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν ένοπλοι της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους στο νότιο Ισραήλ και απήγαγαν 251 ομήρους. Παραμένουν ακόμη 48 όμηροι στη Γάζα, εκ των οποίων το Ισραήλ πιστεύει ότι περίπου 20 είναι ζωντανοί.

Η ισραηλινή αντεπίθεση, που διαρκεί πλέον σχεδόν δύο χρόνια, έχει προκαλέσει τον θάνατο άνω των 65.100 ανθρώπων στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς. Περίπου το 90% του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί, ενώ τμήματα της Λωρίδας έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

ΟΗΕ και ανεξάρτητοι ειδικοί θεωρούν τα στοιχεία του υπουργείου τις πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις για τις απώλειες, αν και δεν γίνεται διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Με πληροφορίες από Associated Press, Euronews

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γάζα: Κοντά σε συμφωνία λήξης του πολέμου; - Τι είπε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Διεθνή / Γάζα: Κοντά σε συμφωνία λήξης του πολέμου; - Τι είπε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα - Τραμπ, Μπλερ και ΟΗΕ πιέζουν για κατάπαυση του πυρός, αλλά το Ισραήλ επιμένει σε στρατιωτική λύση. Μπορεί να τελειώσει επιτέλους ο πόλεμος;
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Τουλάχιστον 44 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η επίθεση στην Πόλη της Γάζας

Διεθνή / Γάζα: Τουλάχιστον 44 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η επίθεση στην Πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πιέζει με την επίθεσή του στη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι παραμένουν παγιδευμένοι και αντιμετωπίζουν λιμό
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Rockall: Γιατί ένα βραχώδες νησάκι διχάζει Ευρώπη και Βρετανία

Διεθνή / Rockall: Γιατί ένα βραχώδες νησάκι διχάζει Ευρώπη και Βρετανία

Το Rockall, ένα μικροσκοπικό νησάκι στη μέση του Ατλαντικού, έγινε το τελευταίο «έπαθλο» της Βρετανικής Αυτοκρατορίας - Από τον Ψυχρό Πόλεμο μέχρι τις σημερινές διεκδικήσεις για ψάρια και πετρέλαιο, το Rockall εξακολουθεί να προκαλεί εντάσεις και περιπέτειες
LIFO NEWSROOM
Yantar: Το ρωσικό πλοίο-φάντασμα που χαρτογραφεί καλώδια διαδικτύου στην Ευρώπη – Φόβοι για δολιοφθορά

Διεθνή / Yantar: Το ρωσικό πλοίο-φάντασμα που χαρτογραφεί καλώδια διαδικτύου στην Ευρώπη – Φόβοι για δολιοφθορά

Το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar χαρτογραφεί κρίσιμα υποθαλάσσια καλώδια στην Ευρώπη - Ο φόβος δολιοφθοράς και η μυστική μονάδα GUGI που «παίζει» με την παγκόσμια ασφάλεια
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Κοντά σε συμφωνία λήξης του πολέμου; - Τι είπε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Διεθνή / Γάζα: Κοντά σε συμφωνία λήξης του πολέμου; - Τι είπε η Βρετανίδα ΥΠΕΞ

Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία ειρήνης για τη Γάζα - Τραμπ, Μπλερ και ΟΗΕ πιέζουν για κατάπαυση του πυρός, αλλά το Ισραήλ επιμένει σε στρατιωτική λύση. Μπορεί να τελειώσει επιτέλους ο πόλεμος;
LIFO NEWSROOM
Λαβρόφ για Γερμανία: Αναβιώνει ο ναζισμός - Ίσως σκοπεύουν όπως ο Χίτλερ να υποτάξουν την Ευρώπη

Διεθνή / Λαβρόφ για Γερμανία: Αναβιώνει ο ναζισμός - Ίσως σκοπεύουν όπως ο Χίτλερ να υποτάξουν την Ευρώπη

Σε μια ευρεία ομιλία που εκφώνησε το Σάββατο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι οι απειλές κατά της Ρωσίας από τις δυτικές χώρες γίνονται «όλο και πιο συχνές»
LIFO NEWSROOM
Σαρκοζί: «Δεν θα παραδεχτώ ποτέ την ενοχή μου, για κάτι που δεν έκανα»

Διεθνή / Σαρκοζί: «Δεν θα παραδεχτώ ποτέ την ενοχή μου, για κάτι που δεν έκανα»

Η απονομή χάριτος ισχύει μόνο για μια τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί ενδεχόμενο προς το παρόν, καθώς ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης
LIFO NEWSROOM
Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα

Διεθνή / Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι «οι απειλές χρήσης βίας κατά της Ρωσίας γίνονται όλο και πιο συχνές», προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «διαψεύσει επανειλημμένα τέτοιες προκλήσεις»
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Τουλάχιστον 44 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η επίθεση στην Πόλη της Γάζας

Διεθνή / Γάζα: Τουλάχιστον 44 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η επίθεση στην Πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πιέζει με την επίθεσή του στη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι παραμένουν παγιδευμένοι και αντιμετωπίζουν λιμό
LIFO NEWSROOM
Συρία: Ένταλμα σύλληψης για τον Άσαντ – Στο «τραπέζι» η εμπλοκή της Ιντερπόλ

Διεθνή / Συρία: Ένταλμα σύλληψης για τον Άσαντ – Στο «τραπέζι» η εμπλοκή της Ιντερπόλ

Υπενθυμίζεται ότι ο Άσαντ και η οικογένειά του κατέφυγαν στη Ρωσία τον Δεκέμβριο, έπειτα από την ανατροπή της κυβέρνησής του από αντάρτες και τζιχαντιστές, ύστερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου
LIFO NEWSROOM
 
 