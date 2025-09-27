ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πολιτισμός

Η Τζένιφερ Λόρενς καταδικάζει την «απαράδεκτη γενοκτονία» στη Γάζα, σε βράβευσή της

«Ανησυχώ πολύ για τα παιδιά μου, για όλα μας τα παιδιά», τόνισε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός στο 73ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Τζένιφερ Λόρενς καταδικάζει την «απαράδεκτη γενοκτονία» στη Γάζα, σε βράβευσή της Facebook Twitter
Η Τζένιφερ Λόρενς καταδικάζει την «απαράδεκτη γενοκτονία» στη Γάζα, κατά τη διάρκεια βράβευσής της / Φωτ. αρχείου: EPA
0

Η Τζένιφερ Λόρενς καταδικάζει την «απαράδεκτη γενοκτονία» στη Γάζα, σε βράβευσή της.

Η ηθοποιός παρέλαβε το βραβείο Donostia, στο 73ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, που σηματοδοτεί και την υψηλότερη διάκριση του θεσμού.

Συγκινημένη, η Λόρενς δήλωσε «απίστευτα τυχερή» και ότι αισθάνεται «πραγματικά δέος» για το βραβείο με το οποίο την τίμησε η διοργάνωση του φεστιβάλ. «Οι ιστορίες μπορούν να μας διδάξουν όλους μας, να μας ενώσουν σε μια κοινή συναισθηματική εμπειρία και, κάποιες φορές, να μας υπενθυμίσουν ακριβώς τη στιγμή που το χρειαζόμαστε ότι ίσως όλοι είμαστε πιο συνδεδεμένοι κατά κάποιο τρόπο», είπε η ηθοποιός, στην ομιλία της.

Ανάμεσα σε όσα είπε, η Τζένιφερ Λόρενς καταδίκασε «την απαράδεκτη (…) γενοκτονία» που διαπράττεται στη Λωρίδα της Γάζας, επικρίνοντας έντονα την πολιτική των ΗΠΑ ως προς την έλλειψη «ακεραιότητάς» της.

«Αυτό που συμβαίνει δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια γενοκτονία και είναι απαράδεκτο», τόνισε η 35χρονη ηθοποιός, απαντώντας σε ερώτηση που της τέθηκε στη συνέντευξη Τύπου του φεστιβάλ, σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ανησυχώ πολύ για τα παιδιά μου, για όλα μας τα παιδιά», συνέχισε, για να επισημάνει στην πορεία της ομιλίας της, ότι: «Αυτό που με θλίβει τόσο πολύ είναι ότι αυτή η έλλειψη σεβασμού και ο τρέχων διάλογος στην αμερικανική πολιτική θα γίνουν κάτι το φυσιολογικό για εκείνα, θέλω να πω, για τους νέους που ψηφίζουν τώρα στην ηλικία των 18 ετών».

«Θα τους φαίνεται απολύτως φυσιολογικό το ότι η πολιτική δεν έχει καμία ακεραιότητα. Οι πολιτικοί ψεύδονται, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση και πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν αγνοείς τι συμβαίνει στην μία πλευρά του κόσμου, δεν θα αργήσει αυτό να συμβεί επίσης στη δική σου πλευρά», υποστήριξε η Λόρενς.

Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια της μεγάλης οθόνης, εξέφρασε τη λύπη της, για κάθε φορά που είτε οι δικές της δηλώσεις ή εκείνες συναδέλφων της σε ζητήματα επικαιρότητας, το μόνο που κάνουν είναι να «ρίχνουν λάδι στη φωτιά», ενώ τα ζητήματα του δημόσιου διαλόγου θα έπρεπε, σύμφωνα με την ίδια, να επιλύονται από τους «εκλεγμένους αντιπροσώπους».

 
 
 

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ

Πολιτισμός / Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η ταινία εκπροσωπεί τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και έχει ήδη αποσπάσει διεθνή αναγνώριση μέσω της συμμετοχής της σε σημαντικά φεστιβάλ
LIFO NEWSROOM
Στο πλευρό του Πάρι Ρούπου οι Έλληνες κωμικοί - Οι αναρτήσεις τους

Πολιτισμός / Στο πλευρό του Πάρι Ρούπου οι Έλληνες κωμικοί - Η νέα ανάρτηση της Pizza Fan μετά τις αντιδράσεις

Άλλοι με χιούμορ, άλλοι απορημένοι και άλλοι αναδημοσιεύοντας την ανακοίνωση του κωμικού, οι stand-up comedians έστειλαν το μήνυμά τους, απέναντι στην απόφαση για την απόλυση του Πάρι Ρούπου
LIFO NEWSROOM
Ταυτοποιήθηκε η Λαοδίκη, η γυναίκα που τιμήθηκε με άγαλμα στην Χερσόνησο της Κριμαίας

Πολιτισμός / Ταυτοποιήθηκε η Λαοδίκη, η γυναίκα που τιμήθηκε με άγαλμα στην Χερσόνησο της Κριμαίας

Η μαρμάρινη κεφαλή ανακαλύφθηκε το 2003 σε ένα μεγάλο οικιστικό συγκρότημα κοντά στο θέατρο και την αγορά της αρχαίας Χερσόνησου, κατά τις ανασκαφές σε κατοικία ύψους 718 τετραγωνικών μέτρων
LIFO NEWSROOM
Μεταφέρεται η sold-out συναυλία του Mulatu Astatke στην Αθήνα

Πολιτισμός / Μεταφέρεται η sold-out συναυλία του Mulatu Astatke στην Αθήνα

Το 2025 σηματοδοτεί την αποχαιρετιστήρια περιοδεία του, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Mulatu Plays Mulatu, που ηχογραφήθηκε σε Λονδίνο και Αντίς Αμπέμπα, με τη συμμετοχή big band και παραδοσιακών Αιθιόπων μουσικών
LIFO NEWSROOM
Κλαούντια Καρντινάλε: «Δεν θέλω να σταματήσω να δουλεύω»

Πολιτισμός / «Δεν θέλω να σταματήσω να δουλεύω» - Η Κλαούντια Καρντινάλε σε μία από τις τελευταίες της συνεντεύξεις

Η Iταλίδα ηθοποιός, που μεσουράνησε τη δεκαετία του '60, έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια - Μέχρι πρόσφατα δήλωνε πως δεν θέλει να σταματήσει να δουλεύει και πως η συμμετοχή σε 135 ταινίες δεν είναι αρκετές
LIFO NEWSROOM
 
 