Βερμόντ: Πυροβολήθηκαν τρεις Παλαιστίνιοι φοιτητές- Ερευνάται ως έγκλημα μίσους

Οι οικογένειες τριών Παλαιστίνιων φοιτητών που πυροβολήθηκαν το Σάββατο στην πολιτεία Βερμόντ των ΗΠΑ κάλεσαν την αστυνομία να διερευνήσει την επίθεση ως έγκλημα μίσους.

Οι Hisham Awartani, Tahseen Ahmed και Kinnan Abdalhamid πυροβολήθηκαν από έναν άνδρα κοντά στην πανεπιστημιούπολη του Βερμόντ, ανακοίνωσε η αστυνομία του Μπέρλινγκτον.

Οι αξιωματικοί ερευνούν το πιθανό κίνητρο, αλλά λένε ότι τα θύματα φορούσαν καφίγια - ένα παραδοσιακό μαντήλι - και μιλούσαν αραβικά όταν δέχθηκαν την επίθεση. Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.

Three young Palestinian men, Hisham Awartani, Tahseen Ali and Kenan Abdulhamid, students at Brown and other US universities, were shot last night on their way to a family dinner in Burlington, USA. Their crime? Wearing the Palestinian keffiyeh. They are critically injured. And… pic.twitter.com/OwafFkHwg4