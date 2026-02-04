Βενεζουέλα: Η Κορίνα Ματσάδο πρόθυμη να συναντηθεί με την Ντέλσι Ροντρίγκες

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2025, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε τη Δευτέρα (2/2) ότι είναι πρόθυμη να συναντηθεί «αν χρειαστεί» με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Βασικό θέμα συζήτησης θα είναι το χρονοδιάγραμμα για μια δημοκρατική μετάβαση στη χώρα.

Τι δήλωσε η Ματσάδο

Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης με κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, ένα μήνα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο Καράκας, η Ματσάδο ξεκαθάρισε ότι «κάθε διαδικασία θα πρέπει να βασίζεται στην αναγνώριση της 28ης Ιουλίου 2024 και σε μια μετάβαση», αναφερόμενη στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν εκείνη την ημερομηνία, τις οποίες η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι κέρδισε ο υποψήφιος της Δημοκρατικής Ενωτικής Πλατφόρμας, Εντμούντο Γκονζάλες.

Κατά την άποψη της Ματσάδο, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ήταν πεπεισμένη ότι δεν θα μπορούσε να την αγγίξει τίποτα και «γι’ αυτό δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί ότι η μετάβαση είναι μη αναστρέψιμη».

«Αυτοί οι άνθρωποι αναγκάζονται να εφαρμόσουν διαδικασίες που αντιβαίνουν στην ίδια τους τη φύση. Το μόνο που συντηρεί το καθεστώς Μαδούρο είναι η καταστολή», δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης και τόνισε ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες «εξακολουθεί να είναι ένα είδος μαφίας».

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ομαλοποιεί τις σχέσεις του με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας, ο ρόλος που θα διαδραματίσει η Ματσάδο στην μετά-Μαδούρο εποχή είναι άγνωστος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αρχικά υποστηρίξει ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης δεν ήταν κατάλληλη για να κυβερνήσει τη χώρα της, αλλά μετρίασε τη ρητορική του όταν η Ματσάδο τον Ιανουάριο του απένειμε συμβολικά το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που είχε λάβει.

Με πληροφορίες από RTVE και ΕΡΤ

