Βενεζουέλα: Η στιγμή που η Ματσάδο δραπετεύει με τη βοήθεια αμερικανικής ομάδας διάσωσης

«Είμαι τόσο βρεγμένη και τόσο παγωμένη», ακούγεται να λέει η Ματσάδο στο βίντεο

Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Βίντεο από την απόδραση της από τη Βενεζουέλα Facebook Twitter
Φωτογραφία: Youtube
Η αμερικανική ομάδα διάσωσης Grey Bull έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο που δείχνει πώς βοήθησε την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, να διαφύγει από τη χώρα της τον περασμένο μήνα.

Η Ματσάδο έφυγε από τη Βενεζουέλα στις αρχές Δεκεμβρίου, αφού σχεδόν έναν χρόνο κρυβόταν, ώστε να μπορέσει να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης στη Νορβηγία. Επιβιβάστηκε σε ένα σκάφος από τις ακτές της Βενεζουέλας και έπλευσε προς ένα προκαθορισμένο σημείο συνάντησης στην Καραϊβική Θάλασσα. Εκεί την παρέλαβαν ο ιδρυτής της Grey Bull και βετεράνος των ειδικών δυνάμεων Μπράιαν Στερν και η ομάδα του, που την περίμεναν σε άλλο σκάφος.

Το μονταρισμένο, δίλεπτο βίντεο που κυκλοφόρησε την Παρασκευή δείχνει τη στιγμή που η Ματσάδο φτάνει και επιβιβάζεται στο δεύτερο σκάφος, μέσα στη νύχτα.

«Αυτοί είναι, αυτοί είναι, αυτοί είναι», ακούγεται να λέει ο Στερν καθώς τα φώτα από το σκάφος της Ματσάδο εμφανίζονται στο βάθος και πλησιάζουν το δικό του. Αφού επιβεβαιώνει την ταυτότητά της, ακούγεται να τη βοηθά να ανέβει στο σκάφος του.

«Γεια σου, Μαρία. Με λένε Μπράιαν. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Σε κρατάω», λέει καθώς εκείνη ανεβαίνει στο σκάφος.

«Είμαι τόσο μούσκεμα και τόσο παγωμένη», ακούγεται να λέει η Ματσάδο. Στη συνέχεια το βίντεο δείχνει τη Ματσάδο να φορά μπουφάν και καπέλο και να μιλά απευθείας στην κάμερα: «Είμαι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Είμαι ζωντανή. Είμαι ασφαλής και ευγνώμων στη Grey Bull».

Το βίντεο κλείνει με διάφορες φωτογραφίες της Ματσάδο μαζί με τον Στερν και την ομάδα του. Ακούγεται η φωνή του Στερν πάνω από τις φωτογραφίες, επιβεβαιώνοντας ότι την είχαν εντοπίσει.

Η Grey Bull ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η αποστολή διάσωσης διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες και πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσα στη νύχτα, σε ταραγμένα νερά. Η ομάδα διάσωσης πραγματοποιεί επιχειρήσεις απεγκλωβισμού αμάχων σε πολλά μέρη του κόσμου. Υπό την ηγεσία του Στερν, έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 800 επιχειρήσεις.

Η Ματσάδο νωρίτερα την Παρασκευή αρνήθηκε να σχολιάσει την επιχείρηση απεγκλωβισμού, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας για όσους εμπλέκονται.

Η Ματσάδο είχε δηλώσει στο παρελθόν σε δημοσιογράφους ότι έλαβε υποστήριξη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας: «Κάποια μέρα θα μπορέσω να σας τα πω, γιατί σίγουρα δεν θέλω να τους θέσω σε κίνδυνο αυτή τη στιγμή».

Ο Στερν δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε από ανώνυμους δωρητές και – απ’ όσο γνωρίζει – δεν υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αν και παραδέχτηκε ότι η ομάδα του επικοινώνησε με τον αμερικανικό στρατό για να τον ενημερώσει για την παρουσία τους στη θάλασσα.

Με πληροφορίες από CNN

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

