Η Ματσάδο υπόσχεται να ηγηθεί της Βενεζουέλας «την κατάλληλη στιγμή»

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δεσμεύτηκε ότι θα ηγηθεί της χώρας «όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή».

«Υπάρχει μια αποστολή και θα μετατρέψουμε τη Βενεζουέλα σε μια γη της ευδαιμονίας. Πιστεύω ότι όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα εκλεγώ πρόεδρος της Βενεζουέλας, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος», δήλωσε στο Fox News.

Τα σχόλιά της έρχονται μια μέρα μετά την παράδοση του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το ως αναγνώριση της δέσμευσής του για την ελευθερία της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ δεν βλέπει στο «μέλλον» της Βενεζουέλας τη Ματσάδο

Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας στις 3 Ιανουαρίου και τον μετέφεραν στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει διάφορες κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα.

Ωστόσο, ο Τραμπ αρνήθηκε να αναγνωρίσει τη Ματσάδο ως νέα ηγέτιδα της Βενεζουέλας, λέγοντας ότι δεν είχε αρκετή εσωτερική υποστήριξη - παρά το γεγονός ότι το αντιπολιτευτικό κίνημα της διεκδίκησε τη νίκη στις αμφισβητούμενες εκλογές του 2024.

Αντ' αυτού, έχει συνεργαστεί με την προσωρινή πρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ήταν αντιπρόεδρος του Μαδούρο και η οποία την Παρασκευή πραγματοποίησε δίωρη συνάντηση με τον διευθυντή της CIA «κατόπιν οδηγιών του προέδρου Τραμπ» με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

«Ο διευθυντής Ράτκλιφ συζήτησε τις πιθανές ευκαιρίες για οικονομική συνεργασία και το γεγονός ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί πλέον να αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για τους εχθρούς της Αμερικής», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι δηλώσεις Ματσάδο

Μιλώντας σε εκδήλωση στην Ουάσινγκτον αργότερα την Παρασκευή, η Ματσάδο δήλωσε ότι είναι βέβαιη ότι θα υπάρξει «ομαλή μετάβαση» στη χώρα της.

«Το αποτέλεσμα μιας σταθερής μετάβασης θα είναι μια περήφανη Βενεζουέλα που θα είναι ο καλύτερος σύμμαχος που είχε ποτέ η Αμερική», είπε.

«Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ένταση μεταξύ της Ντέλσι Ροντρίγκες και εμού, αλλά με μια εγκληματική δομή: το καθεστώς και τον λαό της Βενεζουέλας», πρόσθεσε, περιγράφοντας τον εαυτό της ως «ένα απλό μέλος ενός κινήματος εκατομμυρίων Βενεζουελάνων».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Ουάσινγκτον, επισκέφθηκε επίσης το Κογκρέσο για να συναντήσει Αμερικανούς γερουσιαστές, όπου οι δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους καλύφθηκαν από τους υποστηρικτές της που φώναζαν «Μαρία, πρόεδρος» και κυμάτιζαν σημαίες της Βενεζουέλας.

Εν τω μεταξύ, στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, η Ροντρίγκες έδωσε την πρώτη της ομιλία από τότε που ανέλαβε ως προσωρινή πρόεδρος.

Είπε ότι δεν φοβάται να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ «διπλωματικά, μέσω πολιτικού διαλόγου».

Η Ροντρίγκες είπε επίσης ότι η Βενεζουέλα πρέπει να υπερασπιστεί την «αξιοπρέπεια και την τιμή» της και ανακοίνωσε μεταρρυθμίσεις στον πετρελαϊκό κλάδο για να επιτρέψει περισσότερες ξένες επενδύσεις, παίρνοντας έτσι απόσταση από τις πολιτικές του Μαδούρο.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την Ροντρίγκες «υπέροχο άτομο» την Τετάρτη, μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο, την οποία η ηγέτιδα της Βενεζουέλας χαρακτήρισε «παραγωγική και ευγενική».

Την επόμενη μέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την Ματσάδο «υπέροχη γυναίκα που έχει περάσει τόσα πολλά», περιγράφοντας το δώρο του Νόμπελ Ειρήνης ως «υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού».

Με πληροφορίες από BBC