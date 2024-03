Βέλγιο: Επεισόδια με αγρότες έξω από την Κομισιόν - Πέταγαν αυγά, έριχναν πατάτες και κοπριά στους δρόμους

Εκατοντάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους βρέθηκαν ξανά σήμερα στο κέντρο των Βρυξελλών, όπου και σημειώθηκαν επεισόδια κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους.

Παρότι για τη σημερινή κινητοποίησή τους οι αγρότες υποστήριζαν πως θα έκαναν μία «συμβολική διαμαρτυρία», προκειμένου να υπάρξει επιπλέον μέριμνα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου. Σε εικόνες και βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, διακρίνονται να πετούν αβγά κατά των αστυνομικών, να βάζουν φωτιά σε άχυρα και ελαστικά και να ρίχνουν κοπριά και πατάτες στους δρόμους.

Υπενθυμίζεται πως η σημερινή συγκέντρωσή τους, με περίπου 300 τρακτέρ, έγινε προκειμένου να βρεθούν κοντά στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συνεδρίαζαν οι 27 υπουργοί Γεωργίας των κρατών - μελών της, σχετικά με την κρίση στον τομέα που έχει οδηγήσει σε πολύμηνες διαμαρτυρίες σε όλο το μπλοκ. «Αφήστε μας να ζήσουμε από το επάγγελμά μας», έγραφε χαρακτηριστικά μία πινακίδα σε ένα τεράστιο τρακτέρ.

Farmers rally in #Brussels dumping dirt and hay in the center of the EU capital



The agricultural workers are protesting against unfriendly-to-business proposals by the EU. pic.twitter.com/dvTVL37vJM — 𝗡 𝗢 𝗜 𝗦 𝗘 ⚡ A L E R T S (@NoiseAlerts) March 26, 2024

🚜 #Farmers are protesting in #Brussels: hundreds of tractors are on the streets of the city, dumping manure and hay on the roads. The police are using tear gas and water cannons. pic.twitter.com/Hb25YXexTy — VA-EHV1team1taak (@anticovidiano74) March 26, 2024

Η κίνηση αυτή είναι μία από τις δεκάδες κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη την Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον ανταγωνισμό από τις φτηνότερες εισαγωγές και ζητούν αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες. Εχθές αγρότες μαζί με τα τρακτέρ τους, διαδήλωσαν έξω από το κοινοβούλιο στη Βρετανία, διαμαρτυρόμενοι για τις ισχύουσες εμπορικές συμφωνίες μετά το Brexit.

Οι αγρότες διαδήλωσαν έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο, για τις εμπορικές συμφωνίες που ισχύουν μετά την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εισαγωγές τροφίμων κατώτερης ποιότητας, όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν. Με τουλάχιστον 50 τρακτέρ πάνω στα οποία ήταν υψωμένη τη βρετανική σημαία, συγκεντρώθηκαν έχοντας πλακάτ που έγραφαν «όχι αγρότες, όχι φαγητό, όχι μέλλον».

#Brussels #farmers Begins Again



Angry farmers are dumping manure and setting alight fires around the EU HQ city.



It would help if ordinary people joined them in their protests. Leaving the pushback to one sector of society is not taking responsibility. pic.twitter.com/K8oCZH9dop — Michael Ashura (@MichaelAshura) March 26, 2024