Αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ τους έξω από το κοινοβούλιο της Βρετανίας

Με τα τρακτέρ τους διαδήλωσαν έξω από το κοινοβούλιο οι αγρότες σήμερα στη Βρετανία, διαμαρτυρόμενοι για τις ισχύουσες εμπορικές συμφωνίες μετά το Brexit.

Οι αγρότες διαδήλωσαν απόψε έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο, για τις εμπορικές συμφωνίες που ισχύουν μετά την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εισαγωγές τροφίμων κατώτερης ποιότητας, όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν. Με τουλάχιστον 50 τρακτέρ πάνω στα οποία ήταν υψωμένη τη βρετανική σημαία, συγκεντρώθηκαν έχοντας πλακάτ που έγραφαν «όχι αγρότες, όχι φαγητό, όχι μέλλον».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ζητούν από την κυβέρνηση της Βρετανίας αρχικά να επιβάλει την ακριβέστερη σήμανση των τροφίμων και έπειτα να λάβει μέτρα για να βελτιωθεί η επισιτιστική ασφάλεια της χώρας. Παράλληλα, θέλουν να σταματήσουν οι εμπορικές συμφωνίες που επιτρέπουν να εισάγονται τρόφιμα τα οποία παράγονται με πρότυπα που θα ήταν παράνομα στη Βρετανία και υπονομεύουν έτσι τους ντόπιους παραγωγούς.

«Μας απογοητεύουν ξανά και ξανά. Υποσχέθηκαν ότι θα διατηρήσουν τα υψηλά πρότυπα και δεν θα επιτρέψουν να γίνει η Βρετανία χωματερή (…) αυτό που κάνουν είναι να μας μετατρέπουν σε χωματερή», υποστήριξε η Λιζ Γουέμπστερ, ιδρύτρια της οργάνωσης «Σώστε τη Βρετανική Γεωργία» στο BBC.

Η κίνηση αυτή είναι μία από τις δεκάδες κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη την Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον ανταγωνισμό από τις φτηνότερες εισαγωγές και ζητούν αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες. Ήδη αύριο αγρότες σχεδιάζουν να συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες με τουλάχιστον 300 τρακτέρ. Θα φτάσουν στην πλατεία Σουμάν και στους δρόμους γύρω από το κτίριο του Συμβουλίου, όπου εκεί θα βρίσκονται προκειμένου να συνεδριάσουν οι υπουργοί Γεωργίας, πιέζοντας για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

