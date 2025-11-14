Εύα Καϊλή: «Με κρατούσαν στην απομόνωση, με απειλούσαν ότι θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια»

Σε αποκαλύψεις για τις συνθήκες κράτησής της για την υπόθεση «Qatargate», προχώρησε η Εύα Καϊλή.

Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή, βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένη σε εκπομπή της Ιταλικής τηλεόρασης, όπου μίλησε εκτενώς για τις συνθήκες κράτησης της.

Η ίδια όπως υποστηρίζει, βίωσε δύσκολες συνθήκες καθώς αναφέρει πως περνούσε αρκετές ημέρες στην απομόνωση και της ασκούσαν και ψυχολογική πίεση, καθώς την απειλούσαν λέγοντας της πως θα δώσουν το παιδί της στην πρόνοια.

«Ήμουν σε μια κατάσταση επιβίωσης. Με κρατούσαν κάποιες ημέρες στην απομόνωση, με τσουχτερό κρύο και τα φώτα αναμμένα. Τις πρώτες ημέρες δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τον δικηγόρο μου, δεν είχα πρόσβαση στη δικογραφία, δεν μπορούσε να μιλήσω και να δω την κόρη μου», ανέφερε αρχικά η Εύα Καϊλή, σύμφωνα με το απόσπασμα που δημοσίευσε εκπομπή του Mega.

«Για πολλές εβδομάδες μου έλεγαν ότι θα την κρατήσουν μακριά μου» υποστήριξε στη συνέχεια.

«Πέραν αυτής της σωματικής πίεσης, υπήρχε και η ψυχολογική γιατί με απειλούσαν λέγοντας πως θα δώσουν την κόρη μου στην πρόνοια. Μου ζήτησαν να δώσω δύο ονόματα των ανωτέρων μου, υποθέτω τον πρόεδρο και τον επίτροπο», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.