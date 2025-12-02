Συνελήφθη η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι σε έρευνα για παρατυπίες σε πρόγραμμα της ΕΕ

Υπό κράτηση από τις βελγικές αρχές τελούν η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, και ο Στέφανο Σαννίνο, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά από συντονισμένες εφόδους της αστυνομίας σε Βρυξέλλες και Μπριζ στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για πιθανές παρατυπίες σε διαγωνισμό της ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατείται και τρίτο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να εργάζεται στο College of Europe. Κανένας από τους τρεις δεν έχει μέχρι στιγμής κατηγορηθεί, ενώ ανακριτής έχει περιθώριο 48 ωρών για να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε απαγγελία κατηγοριών ή άλλες ενέργειες.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι την Τρίτη πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) στις Βρυξέλλες, σε κτίρια του College of Europe στη Μπριζ και σε ιδιωτικές κατοικίες. Κατά την EPPO, οι έρευνες εντάσσονται στη διερεύνηση πιθανής παραβίασης των κανόνων περί ίσου ανταγωνισμού κατά την ανάθεση έργου από την EEAS.

Αξιωματούχος της Υπηρεσίας, μιλώντας ανωνύμως, ανέφερε ότι η έφοδος πραγματοποιήθηκε στο διοικητικό κτίριο της οδού Rue d’Arlon 62, όπου το προσωπικό κλήθηκε να εκκενώσει άμεσα τους χώρους αφήνοντας γραφεία και ντουλάπια ξεκλείδωτα.

Στο επίκεντρο η Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία

Το αντικείμενο της έρευνας είναι ο τρόπος με τον οποίο η EEAS ανέθεσε, την περίοδο 2021–2022, τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας στο College of Europe. Πρόκειται για πρόγραμμα εκπαίδευσης νεότερων διπλωματών από τα κράτη μέλη της Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την EPPO, υπάρχουν «ισχυρές υποψίες» ότι κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού μοιράστηκαν εμπιστευτικές πληροφορίες σε συμμετέχοντα φορέα πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης, γεγονός που θα συνιστούσε παραβίαση των κανόνων περί ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι διετέλεσε Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική έως το 2019 και από το 2020 είναι πρύτανης του College of Europe, ενώ από το 2022 διευθύνει τη νεοσύστατη Διπλωματική Ακαδημία. Ο Στέφανο Σαννίνο, πρώην Ιταλός διπλωμάτης, υπηρέτησε ως γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και σήμερα είναι γενικός διευθυντής της Κομισιόν για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τις χώρες του Κόλπου.

Πηγή που επικαλείται το Bloomberg αναφέρει ότι το τρίτο πρόσωπο που κρατείται εργάζεται στο College of Europe. Δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την επιχείρηση της βελγικής αστυνομίας στα γραφεία της EEAS, διευκρινίζοντας ότι αφορά «δραστηριότητες προηγούμενης θητείας». Ωστόσο, δεν προέβη σε σχόλιο σχετικά με τα πρόσωπα που τελούν υπό κράτηση ούτε παρείχε περαιτέρω πληροφορίες για το περιεχόμενο της έρευνας.

Το College of Europe και η EEAS δεν απάντησαν σε αιτήματα σχολιασμού από το Politico.

Ο ανακριτής που έχει αναλάβει τον φάκελο διαθέτει προθεσμία έως 48 ώρες για να αποφασίσει αν θα απαγγελθούν κατηγορίες, αν θα επιβληθούν περιοριστικοί όροι ή αν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα αφεθούν ελεύθερα.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία λειτουργεί από το 2021, είναι η πρώτη υπερεθνική εισαγγελική αρχή με αρμοδιότητα να διερευνά και να ασκεί διώξεις για αδικήματα που πλήττουν τον προϋπολογισμό και τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

