Μετά την είδηση ότι η βασίλισσα Ελισάβετ βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό, πολλοί εξέφρασαν ανησυχία για την υγεία της, αλλά και για το μέλλον της μοναρχίας, που έχει πληγεί από διαδοχικά σκάνδαλα.

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η μονάρχης, που τον Απρίλιο θα κλείσει τα 96 χρόνια της, έχει ήπια συμπτώματα, παρόμοια με εκείνα του κρυολογήματος, αλλά αναμένεται να συνεχίσει να ασκεί τα «ελαφρά» καθήκοντά της.

Η βασίλισσα Ελισάβετ αναμένεται να μιλήσει με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, την Τετάρτη, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσής της. Επίσης, σχεδιάζει να πραγματοποιηθούν κανονικά οι ψηφιακές ακροάσεις που έχουν προγραμματιστεί με ξένους πρέσβεις, ανακοίνωσε το παλάτι.

Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό στάθηκε αρκετό για να ανοίξει πάλι η συζήτηση για το τι θα συμβεί σε περίπτωση που η μονάρχης δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά της.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι αν η βασίλισσα αναγκαστεί να αναστείλει τα επίσημα καθήκοντά της, λόγω ασθένειας ή επειδή βρίσκεται στο εξωτερικό, δύο ή περισσότεροι «σύμβουλοι» μπορούν να ενεργήσουν εκ μέρους της.

Αυτοί περιλαμβάνουν τον σύζυγο της βασίλισσας- κάτι που δεν ισχύει πλέον καθώς ο πρίγκιπας Φίλιππος πέθανε πέρυσι- και τους επόμενους τέσσερις στη σειρά διαδοχής, οι οποίοι έχουν κλείσει τα 21 χρόνια τους.

Αυτή τη στιγμή, οι τέσσερις σύμβουλοι για μια τέτοια περίπτωση είναι οι πρίγκιπες Κάρολος, Ουίλιαμ, Χάρι και Άντριου. Όμως, αυτές οι τέσσερις επιλογές είναι… ουσιαστικά δύο, επισημαίνουν ειδικοί για ζητήματα που αφορούν τη βασιλική οικογένεια.

Μόνο ο πρίγκιπας Κάρολος και ο μεγαλύτερος γιος του, Ουίλιαμ, είναι πιθανό να αναλάβουν τέτοιες ευθύνες σε περίπτωση που χρειαστεί. Ο πρίγκιπας Άντριου έχασε τους τίτλους του, λόγω της μήνυσης για σεξουαλική επίθεση από τη Βιρτζίνια Τζούφρε, με την οποία κατέληξε σε διακανονισμό.

Ο Πίτερ Χαντ, πρώην ανταποκριτής του BBC για τη βασιλική οικογένεια, σχολίασε στο Twitter ότι η κοινή γνώμη δεν θα ανεχθεί τον πρίγκιπα Άντριου. Επίσης, ο πρίγκιπας Χάρι δεν ζει στη Βρετανία, καθώς έχει εγκατασταθεί με την οικογένειά του στην Καλιφόρνια, ενώ έχει αποσυρθεί από τα βασιλικά καθήκοντά του και μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, έχουν ασκήσει κριτική στο Μπάκιγχαμ.

The Queen’s Covid diagnosis will be focusing minds at Buckingham Palace – the current ‘back up’ plans are untenable: https://t.co/WInIlCug1I.

The public won’t stomach Prince Andrew stepping up for his mother and Prince Harry lives in the US. pic.twitter.com/ePbeAyDQeL