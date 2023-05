Βασιλικός γάμος στην Ιορδανία: Παντρεύεται ο γιος της βασίλισσας Ράνια- 4.000 καλεσμένοι στο δείπνο

Αντίστροφη μέτρηση για τον γάμο του πρίγκιπα διαδόχου της Ιορδανίας Χουσεΐν μπιν Αμπντάλα Β' με την σαουδαραβικής υπηκοότητας Ράτζουα Αλ-Σάιφ, ο οποίος θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης, 1 Ιουνίου στο Αμμάν.

Η θρησκευτική τελετή θα πραγματοποιηθεί στο παλάτι Ζαχράν στην Ιορδανία ανάμεσα σε περίπου 140 καλεσμένους εκεί όπου οι γονείς του πρίγκιπα, ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' και η βασίλισσα Ράνια, παντρεύτηκαν το 1993.

Τη νύφη θα συνοδέψουν στο παλάτι τα μικρότερα αδέλφια του διαδόχου, ο πρίγκιπας Χασέμ και η πριγκίπισσα Σάλμα.

Όπως αναφέρει το Αrabnews μετά την γαμήλια τελετή, το ζευγάρι θα κατευθυνθεί στο Παλάτι Αλ-Χουσεϊνία της ιορδανικής πρωτεύουσας, περίπου 10 χλμ, με συνοδεία αυτοκινητοπομπής η οποία θα περιλαμβάνει οκτώ κόκκινα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και έντεκα μοτοσικλέτες.

Εκεί θα παρευρεθεί στην επίσημη δεξίωση που θα παραθέσει ο Βασιλιάς Αμπντάλα Β' και η Βασίλισσα Ράνια, με τη συμμετοχή 1.700 καλεσμένων. Μεταξύ αυτών θα είναι η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν, η πριγκίπισσα Βικτόρια της Σουηδίας με τον σύζυγό της, ο βασιλιάς Βίλεμ Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας, ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος με την σύζυγό του βασίλισσα Σοφία, καθώς και πριγκίπισσες Χισάκο και Τσουγκούκο της Ιαπωνίας.

Σήμερα το βράδυ ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' θα παραθέσει δείπνο στο ανάκτορο Μαντάρεμπ Μπάνι Χάσεμ με 4.000 προσκεκλημένους και με το εθνικό πιάτο της χώρας, το Mανσάφ να έχει την τιμητική του.

#NEW The wedding of Crown Prince Al Hussein and Rajwa Al Saif on 1st June will begin at 16.00h local time 🇯🇴



The live coverage will include the arrival of guests, the Katb Al Kitab ceremony at Zahran Palace, the car procession in Amman and the arrivals at Al Husseiniyah Palace pic.twitter.com/H5Mz89FJIq