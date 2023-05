Βασιλιάς Κάρολος: Το πρώτο μήνυμα μετά το τέλος των εορτασμών για τη στέψη

Ο βασιλιάς Κάρολος ευχαρίστησε νωρίτερα σήμερα «ειλικρινά και εγκάρδια» όλους, όσοι συμμετείχαν στο Σαββατοκύριακο της στέψης του και είπε ότι αυτός και η σύζυγός του, η βασίλισσα Καμίλα, θα αφιερώσουν τη ζωή τους στην υπηρεσία του λαού.

Σήμερα ολοκληρώνονται οι τριήμεροι εορτασμοί για την στέψη του βασιλιά Καρόλου και ο ίδιος στο πρώτο μήνυμά του υπόσχεται να υπηρετήσει τον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Καθώς το Σαββατοκύριακο της στέψης πλησιάζει στο τέλος του, η σύζυγός μου και εγώ θέλαμε να μοιραστούμε τις πιο ειλικρινείς και εγκάρδιες ευχαριστίες μας σε όλους όσοι βοήθησαν να γίνει αυτή η τόσο ιδιαίτερη περίσταση», είπε ο βασιλιάς Κάρολος.

«Το να γνωρίζουμε ότι έχουμε την υποστήριξή και την ενθάρρυνσή σας, και να είμαστε μάρτυρες της καλοσύνης σας που εκφράζεται με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους, ήταν το μεγαλύτερο δυνατό δώρο της στέψης, καθώς τώρα αφιερώνουμε ξανά τη ζωή μας στην υπηρεσία του λαού του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η δήλωση έγινε στο τέλος των τριήμερων εορταστών για την στέψη του βασιλιά Καρόλου και συνοδεύτηκε από τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες του ίδιου, της βασίλισσας Καμίλα και των των μελών της βασιλικής οικογένειας.

