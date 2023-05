Στέψη Καρόλου: Μετά τη λάμψη, το Λονδίνο πνίγηκε στα περιττώματα αλόγων

«Σαν είσαι βασιλιάς, δική σου η λάμψη, δικό σου και το σκ@τό...». Γράφονται διάφορα χαριτωμένα από προχθές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για ένα ουσιώδες παρατράγουδο από τη Στέψη του Καρόλου που έχει κάνει το Ουέστμίνστερ και άλλες περιοχές του Λονδίνου να βρωμοκοπάνε και να γλιστράνε.

Και όλα έχουν να κάνουν με τα περιττώματα των Βασιλικών Αλόγων που προσέφεραν θέαμα και αίγλη, όμως προσέφεραν και τόνους κοπριάς με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους Λονδρέζους και τα εκατομμύρια φανατικών του Στέμματος που έσπευσαν να παρακολουθήσουν το μυστήριο.

Αγνόησαν, ωστόσο, κάτι εξαιρετικά βρωμερό. Ότι τόσα άλογα στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, για τόσες ώρες και σε τόσο επίπονο καθήκον, όλο και κάτι θα άφηναν για ενθύμιο στους Λονδρέζους. Γιατί δεν ήταν μόνο τα 8 άλογα της Στέψης που θα έσερναν τη βασιλική άμαξα - Αϊκον, Σάντοου, Μίλφορντ Χέβεν, Νιούαρκ, Εκο, Νάιτσμπριτζ, Τάιρον και η Μεγκ, που τόσα σχόλια προκάλεσε καθώς έφερε το ίδιο όνομα με τη Μέγκαν Μαρκλ... Ήταν και τα άλογα της έφιππης αστυνομίας που σε μία πρωτοφανή επίδειξη δύναμης πλημμύρισαν το Λονδίνο.

Βέβαια, η πλημμύρα δεν αφορούσε μόνο τη βροχή, αλλά και τα όσα απόθεταν τα άλογα καταμεσής των δρόμων, με τόσο κόσμο παντού και κάποτε τρομαγμένα από τις φωνές, τις επευφημίες και τις άλλες εκδηλώσεις λατρείας – ή και όχι.

Και κάπως έτσι, ενώ ο Κάρολος και η Καμίλα έφταναν στο Αββαείο του Ουέστμινστερ μετά από ένα εντυπωσιακό ταξίδι 1,42 μιλίων με την κλιματιζόμενη κρατική άμαξα του Diamond Jubilee, που κατασκευάστηκε το 2012, οι χρήστες του Twitter παρατηρούσαν με φλέγμα την αντίθεση: από τη λάμψη στην κοπριά.

The only thing I enjoy when the royals do all this pageantry is watching when people have to walk in the horse poo cause they aren't allowed out of line pic.twitter.com/AQsJHV5EfK