Βαλτιμόρη: Το πλήρωμα παραμένει στο πλοίο που προσέκρουσε στη γέφυρα

Στο πλοίο Dali που προσέκρουσε στον πυλώνα γέφυρας στη Βαλτιμόρη κρατείται έως αυτή την ώρα το πλήρωμα, ενώ ο γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Αλεχάντρο Μαγιόρκας, δηλώνει πως προς το παρόν δεν προκύπτει σκόπιμη ενέργεια.

Ο γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Αλεχάντρο Μαγιόρκας, δήλωσε ότι η πρόσκρουση του πλοίου που προκάλεσε την κατάρρευση της γέφυρας Key Bridge στη Βαλτιμόρη δεν φαίνεται να είναι σκόπιμη ενέργεια, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν σκόπιμη ενέργεια και αξιολογούμε τις επιπτώσεις στο λιμάνι της Βαλτιμόρης», ανέφερε ο ίδιος.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η αμερικανική ακτοφυλακή και άλλες υπηρεσίες βρίσκονται στη Βαλτιμόρη και βοηθούν στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. «Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας βρέθηκε στο σημείο μαζί με τους κρατικούς και τοπικούς εταίρους μας και συμμετέχει ενεργά στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σήμερα το πρωί. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια και αξιολογούμε τις επιπτώσεις στο λιμάνι της Βαλτιμόρης», ανέφερε ακριβώς.

The @USCG was on the scene along with our state and local partners and is actively involved in search and rescue operations this morning. There are no indications this was an intentional act and we are assessing the impacts to the Port of Baltimore. (2/2)