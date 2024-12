Βαλτική: Πολεμικά πλοία της Εσθονίας περιπολούν τα υποθαλάσσια καλώδια ηλεκτρικής διασύνδεσης

Πολεμικά πλοία της Εσθονίας περιπολούν από σήμερα Παρασκευή τα υποθαλάσσια καλώδια της ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη Φινλανδία στη Βαλτική.

Η Εσθονία ξεκίνησε θαλάσσιες περιπολίες για την προστασία της ηλεκτρικής της σύνδεσης με την Φινλανδία, δύο ημέρες μετά την θραύση του καλωδίου EstLink 2 που συνδέει τις δύο χώρες μάλλον από τάνκερ που προερχόταν από ρωσικό λιμάνι, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας της Εσθονίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Εσθονίας ξεκίνησαν ναυτική επιχείρηση για την προστασία του Estlink 1, ανακοίνωσε στο Χ και ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάκνα.

Η ηλεκτρική σύνδεση μέσω του EstLink 2 ανάμεσα στην Φινλανδία και την Εσθονία διακόπηκε την Τετάρτη και οι υποψίες βαρύνουν το τάνκερ Eagle S με σημαία των Νήσων Κουκ που όπως φαίνεται ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, σύμφωνα την φινλανδική αστυνομία. Το πλοίο κατασχέθηκε και οδηγήθηκε από πλοίο της φινλανδικής ακτοφυλακής ανοικτά της Πορκάλα σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από το Ελσίνκι.

Οι Φινλανδοί ερευνητές πιστεύουν ότι το Eagle S προκάλεσε την θραύση σέρνοντας την άγκυρά του στον βυθό της Βαλτικής.

Poliisi tutkii yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa Suomenlahden tapahtumia.



Polisen utreder händelserna i Finska viken i samarbete med andra myndigheter.



Police investigating incidents in the Gulf of Finland in cooperation with other authorities.https://t.co/PMWfOFwtMJ pic.twitter.com/Qe3O8wm7tw