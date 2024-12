Φινλανδία: Κατασχέθηκε ρωσικό πλοίο που θεωρείται υπεύθυνο για τη διακοπή σε υποθαλάσσιο καλώδιο

Σήμερα, Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου, οι φινλανδικές αρχές κατάσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο με δεσμούς στη Ρωσία το οποίο θεωρούν ότι προξένησε την πρόσφατη ζημιά σε υποθαλάσσιο καλώδιο ρεύματος που συνδέει τη Φινλανδία με την Εσθονία.

Το Eagle S, όπως ονομάζεται το πλοίο που κατασχέθηκε, θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας που χρησιμοποιείται για να αποφύγει τις κυρώσεις. Το πλοίο έτυχε να εντοπιστεί να περνά πάνω από το υποθαλάσσιο καλώδιο EstLink 2 καθώς εκείνο σταμάτησε να λειτουργεί, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Σύμφωνα με τον Guardian, το περιστατικό συνέβη στις 12:26 μ.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη και ο Arto Pahkin, επικεφαλής του δίκτυου ηλεκτρικής ενέργειας της Φινλανδίας, δήλωσε αμέσως ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο σαμποτάζ.

Οι φινλανδικές αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι προκλήθηκαν ζημιές σε τουλάχιστον τρία άλλα καλώδια, ενδεχομένως στο πλαίσιο του ίδιου περιστατικού.

Αυτό οδήγησε στην κατάσχεση του Eagle S, ενός πετρελαιοφόρου που είναι νηολογημένο στα Νησιά Κουκ, αλλά πιστεύεται ότι ανήκει στη Ρωσία. Τα δεδομένα εντοπισμού του πλοίου υποδηλώνουν ότι μετέφερε πετρέλαιο από τη Ρωσία στην Αίγυπτο, αλλά ενδέχεται να έκανε μία παράκαμψη για να προκαλέσει χάος κατά μήκος της διαδρομής. Οι φινλανδικές αρχές πιστεύουν ότι η άγκυρα του πλοίου, η οποία δεν βρέθηκε στο πλοίο, χρησιμοποιήθηκε για να κοπούν τα καλώδια.

The vessel movement of Eagle S is very irregular and corresponds with the location and time of the damage to the Estlink 2 cables. pic.twitter.com/IpEUq13n3k